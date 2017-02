Els alumnes, en un aula d'un institut de secundària Foto: ACN

El Departament d’Ensenyament, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FCM) han arribat a un acord aquest dijous que permetrà els instituts de "màxima complexitat", és a dir, els que tenen un gran nombre d’alumnes en entorns socioeconòmics més desafavorits, limitar la ràtio a primer de l’ESO a 27 alumnes el curs vinent. Aquesta mesura permet una reducció una mica per sota del que exigeix la Llei d'educació catalana (LEC), que xifra el topall a la secundària en els 30 estudiants per aula.El pacte, que dota de responsabilitat els municipis en la gestió i distribució de l’alumnat, també permetrà els centres escolars més desafavorits rebaixar la ràtio a l’inici de l’escolarització, és a dir a P3, dels 25 alumnes als 22. Aquesta possibilitat ja s’havia posat en marxa aquest curs, però ara, amb l’actual acord, aquesta ràtio reduïda es mantindrà fins que el grup finalitzi la primària. D’aquesta manera, tal com ha explicat el secretari de Polítiques Educatives de la conselleria, Antoni Llobet, “s’estableixen criteris per solucionar les desigualtats entre centres escolars, per garantir l’equitat i evitar l’estigmatització”.Així mateix, en aquells municipis en què hi ha hagut una davallada demogràfica, es prioritzaran, sempre que sigui possible, redistribucions de l’alumnat per evitar el tancament de projectes educatius. En aquest cas, s’intentarà que no es perdin línies a través de la fusió d’escoles. A més, es donen pautes perquè els municipis puguin preveure la creació de noves escoles en funció de la preinscripció del curs anterior i dels padrons. En el cas dels instituts, en canvi, com que el creixement del nombre d'estudiants està acotat en el temps, habitualment fins a cinc cursos, es plantegen fórmules d'ampliació dels propis centres i, com a casos excepcionals, la creació de barracons.Tant el portaveu de la Federació de Municipis de Catalunya, José Antonio Montero, com la portaveu de l’Associació Catalana de Municipis, Anna Erra, han valorat la importància de l’acord, perquè permet argumentar la planificació escolar a les famílies. Alhora, també permet l'acord que municipis i conselleria pactin conjuntament la programació del curs a les taules mixtes. Fins ara, Ensenyament planificava la distribució dels alumnes, el nombre de línies escolars i la necessitat de crear nous centres només amb els serveis territorials.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)