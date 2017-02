Florentino Pérez ha descartat que la final de la Copa del Rei el 27 de maig entre el Barcelona i l'Alabès es jugui al Santiago Bernabéu. Altre cop el president del Reial Madrid ha assegurat que l'estadi no estarà disponible perquè "hi haurà obres", un argument que ja va fer servir 2012 per evitar que el Barça-Athletic Club se celebrés al camp madridista. El Barça va fer els deures dimarts eliminant l'Atlètic de Madrid i parteix com a favorit per endur-se la que ja seria la seva vint-i-novena Copa del Rei. Els blaugrana disputaran la quarta final consecutiva i la trenta-novena de la seva història. En les darreres tres edicions d'aquest trofeu, els homes de Luis Enrique s'han proclamat vencedors en dues ocasions; l'última, la temporada passada contra el Sevilla per 2 a 0.

