El jutge del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que investiga les declaracions de l'ex-senador d'ERC, Santi Vidal , que van obligar-lo a dimitir , ha admès a tràmit i ha obert diligències prèvies per un presumpte delicte de revelació de secrets i delicte informàtic. Aquesta investigació prové d'una querella presentada per un particular, segons ha informat el TSJC.Per la seva banda, la Fiscalia Superior de Catalunya ja va confirmar que es trobava investigant les declaracions de l'ex-jutge i ex-senador d'ERC Santi Vidal en què, entre d’altres, assegurava que el Govern ha obtingut les dades fiscals dels ciutadans de forma il·legal . El fiscal del TSJC va obrir les diligències després que la Fiscalia General de l’Estat li ordenés.La Fiscalia apuntava que les declaracions de Vidal “suggereixen l’existència de comportaments que, de confirmar-se, podrien suposar la comissió de diversos delictes” i afegeix que l’”apoderament il·lícit de dades reservades de naturalesa fiscal o d’altra índole per persones no autoritzades suposaria la comissió d’un delicte de descobriment i revelació de secrets”. Després de l'admissió a tràmit d'aquesta querella, la Fiscalia haurà de parar la seva investigació i posar-se a les ordres del Jutjat d'Instrucció 13.

