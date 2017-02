Un miler d'autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) disposaran d'accés a internet a través d'una xarxa wifi, que s'acabarà de desplegar durant el mes de març, segons han informat aquest dijous el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, i la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal. A finals de desembre es preveia que el wifi ja estaria desplegat a finals de gener , però finalment serà el març.Actualment, 380 autobusos de la xarxa de TMB disposen de servei de wifi a bord, a més de 16 estacions de Metro. Aquest miler d'autobusos amb connexió a internet, que representen tota la flota de busos de la ciutat, se sumaran als 1.038 punts d'accés públic a la xarxa que ja estan disponibles avui en dia a la capital catalana.Pisarello ha destacat que aquest "és un gran pas per garantir l'accés a internet a tota la ciutadania" i per lluitar contra la "bretxa digital" que afecta els barcelonins que no es poden pagar un accés a la xarxa. Per això, el primer tinent d'alcalde ha valorat que la iniciativa permetrà duplicar els punts d'accés públic gratuït a internet a tota la ciutat i avançar en la garantia d'accés a la xarxa com un dret de la ciutadania.Per la seva banda, Vidal ha celebrat que la iniciativa està emmarcada en el pla de millora del transport públic a Barcelona, tant en velocitat i comoditat com en accés a les noves tecnologies a bord dels autobusos. "Aquest sistema formarà part de l'accés a internet per part dels ciutadans, però també integrarà el sistema de control tecnològic de guiatge dels mateixos autobusos", ha sentenciat la regidora de Mobilitat.Pisarello ha assenyalat que mentre Barcelona avança cap a l'accés gratuït a internet per part dels ciutadans, la qualitat de la connexió a la xarxa encara és massa lenta a la capital catalana. Com a exemple, el tinent d'alcalde ha afirmat que la velocitat de connexió gratuïta a internet que la normativa permet oferir a un ajuntament com el de Barcelona és de 256 Kb/s, mentre que a altres ciutats europees com Hèlsinki arriba als 10Gb/s.Ha atribuït aquesta diferència a "l'obsoleta" legislació espanyola en aquesta matèria (que cerca protegir la inversió privada en el sector de les telecomunicacions), ja que "no permet avançar a les ciutats en la garantia d'una internet de qualitat", i ha anunciat que el consistori cercarà un acord amb la resta de forces polítiques per fer front comú amb altres ciutats de l'Estat i reclamar al govern espanyol que es canviï la normativa "que no permet millorar la velocitat d'accés a internet" gratuïtament per part dels ajuntaments.

