Els Mossos d’Esquadra han desarticulat una banda que venia a fora de l’estat espanyol objectes robats, majoritàriament a Algèria i els Emirats Àrabs. Dins d’aquest operatiu, tal com va avançar el 24 de gener, la policia registrava un domicili del carrer Madriguera de Sitges i detenia un home . Durant la mateixa jornada, també es va escorcollar un locutori del districte de Ciutat Vella Barcelona. El resultat d’aquestes dues accions va ser de sis persones detingudes, 115 telèfons mòbils d’alta gamma, 4.300 euros en metàl·lic, perfums i altres aparells electrònics.Al mes de novembre, fruit d'una investigació, els Mossos van detectar que a Barcelona s'hi havia establert un grup dedicat a la compra d'objectes procedents de furts i robatoris a la via pública i de robatoris amb força a domicilis per, després, tornar-los a vendre de forma directa o exportar-los fora del país, principalment a Algèria i els Emirats Àrabs Units.Tots els detinguts, d’edats compreses entre els 30 i 40 anys, van passar a disposició judicial el 25 de gener i acte seguit el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Fonts policials asseguren que l’operació continua oberta i no es descarten més detencions.

