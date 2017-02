L'investigador banyolí Jordi Frigola lidera un projecte pioner contra el càncer a l 'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi). Es tracta d'un programa que busca la manera combatre la malaltia a través d'un tractament menys invasiu que els habituals, la quimioteràpia i la radioteràpia. Frigola explica que la idea és "aturar la proliferació de cèl·lules malignes, en comptes de matar-les"."Intentem frenar la malaltia en comptes de destruir-la", ressalta. El projecte té diverses fases i s'esperen resultats a mitjà o llarg termini. Una de les claus per poder tirar endavant la investigació és el finançament per a la primera etapa (quatre anys) i que necessita uns 200.000 euros.De moment, n'ha recollit 130.000 per part del govern de l'Estat. Els 70.000 restants, que esperen aconseguir a través de les donacions privades, han de servir per cobrir la contractació d'un estudiant de doctorat que treballaria a les ordres de Frigola.

