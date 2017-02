El 10 de febrer de 1929 es va disputar la primera jornada de la primera lliga espanyola de futbol. El primer campió de la primera temporada va ser el Barça, en decidir-se el títol a l'última jornada, guanyant per 2-1 el Reial Unió Club d'Irun, mentre el Reial Madrid perdia contra l'Athletic de Bilbao.No ha estat l'únic cop que el Barça ha guanyat el títol en l'última jornada, com podeu comprovar en aquest vídeo històric i carregat d'emocions que ha recopilat el mateix club. Concretament, han estat en nou ocasions.El 1992 i el 1993 la lliga viuria un desenllaç idèntic, amb el Barça superant l'Athletic de Bilbao (2-0) i la Reial Societat (1-0), respectivament, i amb el Madrid deixant escapar el liderat amb dues derrotes consecutives a Tenerife. Un any més tard, el 1994, tornaria a passar. Aquell cop, la jornada va ser completament d'infart. Un penal a l'últim minut errat per Djukic (Deportivo) contra el València, combinat amb la victòria del Barça contra el Sevilla al Camp Nou (5-2), assegurava la quarta lliga consecutiva del Dream Team de Johan Cruyff. El FC Barcelona aixecaria cinc lligues més fins a la del 2010, l'última assolida a l'última jornada de competició. En aquella ocasió, un 4-0 sobre el Valladolid, amb gols de Luis Prieto (pp), Pedro i Messi (2), garantien la novena lliga a l'últim sospir.Des d'aquell llunyà 1929, s'han disputat un total de 85 temporades a la lliga espanyola de futbol, que ha anat canviant sovint de noms. El Reial Madrid és el club que ha obtingut més títols, amb 32, seguit del Barça, amb 24. Molt lluny, hi trobem l'Atlètic de Madrid (10), l'Athletic de Bilbao (8) i el València (2). També han aconseguit coronar-se en una ocasió el Sevilla, el Betis i el Deportivo de la Corunya.

