Actuació de Txarango. Foto: Artur Gavaldà

L’edició del 2017 del Festival Cruïlla serà "la millor de la seva història", segons explica el director del certamen, Jordi Herreruela. Com a caps de cartell, cal comptar amb noms com Jamiroquai –que presentarà el nou disc Automaton, en l’únic concert que celebrarà a l’Estat després de set anys d’absència–, i també Little Steven&The Disciples of Soul, el grup del guitarrista de l’E Street Band Steve Van Zandt, els Pet Shop Boys, The Prodigy, Two Door Cinema Club, Ryan Adams i el duo de hip hop Die Antwoord.Altres artistes que passaran per alguns dels cinc escenaris dels què disposarà el festival, que se celebrarà entre el 7 i el 9 de juliol al Parc del Fòrum, són Txarango, Ani Di Franco, El Petit de Ca l’Eril, Carlos Sadness, Dorian, Viva Suecia i Luthea Salom, a més dels ja anunciats The Lumineers, Youssou Ndour, Kase O. i Patrice. Així ho ha donat a conèixer aquest dijous l’organització del Cruïlla, en una edició que suposarà “un creixement de l’ambició que cristal·litza en un cartell somniat”.Pels cinc escenaris del festival hi passaran una trentena d’artistes, entre els quals també hi haurà Residente, La Raíz, Jain, coneguda per ser l’autora de Come un dels èxits de l’any gràcies a la campanya televisiva d’un centre comercial; Neuman, Pau Vallvé, que presenta un disc doble; AaronChupa; l’antic líder d’Standstill, Enric Montefusco; Luthea Salom i Cala Vento.La presentació del cartell del Cruïlla del 2017 ha tingut lloc aquest dijous a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i ha comptat amb la presència de sis artistes relacionats amb el festival, com Esteban Girón, Julián Saldarriaga de Love of Lesbian, Alguer Miquel i Bo de Txarango, Carlos Sadness, que tornarà a actuar al festival; Shuarma de Elefantes, Ramon Mirabet i Kiko Tur d’Aspencat, que ha anunciat que aprofitarà el festival per acomiadar-se dels escenaris, segons ha anunciat ell mateix en la roda de premsa.

