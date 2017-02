L'ex-alcalde d'Amposta per CiU, Manel Ferré, investigat judicialment pel suposat cobrament fraudulent de 23.630 euros en dietes duplicades , no podia percebre aquestes despeses de l'Ajuntament al mateix temps que les cobrava o tenia pagades per altres organismes públics en els quals participava. Els informes sol·licitats a intervenció i secretaria municipals pel jutjat número 2 d'Amposta certifiquen que Ferré només tenia dret a indemnitzacions pels viatges exclusivament en l'exercici del càrrec municipal. Bona part de les dietes duplicades carregades a l'Ajuntament havien estat ja finançades pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).Ferré, que encara presidix l'organisme, mai ho ha fet representant o delegat per l'Ajuntament. El CSC manté que estos recursos no van ser destinats a despeses alienes al càrrec. Així, el consistori podria acabar reclamant el retorn de les quantitats duplicades.El titular del jutjat número 2 d'Amposta continua investigant el cas de les dietes i indemnitzacions cobrades per Ferré entre els anys 2011 i 2014 a partir de les noves dades que aporten els informes requerits a l'Ajuntament.L'estudi efectuat per la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra va xifrar en 23.630 euros les dietes pagades dos o tres cops per diferents organismes en els quals participava. Al respecte, l'informe d'intervenció emès el passat mes de juny és taxatiu. Recorda que, d'acord amb la normativa vigent, l'ex-alcalde només podia presentar a l'Ajuntament, per al seu abonament, les despeses realitzades en concepte de desplaçaments i dietes "en l'exercici del càrrec com a representant de la corporació". En cap cas, si les despeses no estaven relacionades amb esta tasca. A més, determina que no procedia cobrar les mateixes despeses a diferents administracions o entitats un cop ja havien estat compensades. "Indemnitzar és rescabalar un dany i l'import no pot ser superior a la despesa feta", assenyala.A banda del CSC, l'ex-alcalde formava part també dels òrgans de direcció i participava en reunions d'organismes com Sagessa/GIMSA, l'Associació Catalana de Municipis (ACM), l'Institut Català de la Salut (ICS), el Cat Salut, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i l'Agència de Salut Pública de Catalunya. El consistori li va arribar a abonar 13.828 euros en despeses que ja havien estat sufragades per algun d'estos organismes, principalment el CSC. En el cas dels 9.800 euros restants els haurien assumit alguns dels ens públics esmentats.Pràcticament des del seu nomenament com a president d'aquest consorci, Ferré va disposar d'una targeta de crèdit de l'organisme amb la qual, segons els Mossos, finançava la benzina i els costos de desplaçament amb el seu vehicle particular. Des de mitjans del 2012, a més, l'ens li va posar a disposició un cotxe. Però Ferré continuava passant dietes suposadament duplicades al consistori. És per això que a finals de setembre el jutge va requerir a la secretaria municipal un altre informe perquè esclarís si Ferré participava i es desplaçava a les reunions de l'organisme en la seva condició d'alcalde. L'informe, tramès uns dies després, constata que l'ex-alcalde no va ser en cap moment autoritzat pel ple ni per cap altre òrgan de l'Ajuntament per exercir-lo. És a dir, "mai" va ostentar aquest càrrec en representació del consistori.En el moment de declarar davant del jutge com a investigat en el cas, Ferré va admetre que percebia indemnitzacions per assistir a les reunions d'alguns dels ens esmentats, un concepte que diferenciava de les despeses de desplaçaments per assistir-hi "sempre" representant el consistori. En realitat, bona part dels càrrecs no emanaven de la condició llavors d'alcalde de Ferré, sinó de la designació per part del seu partit, CDC.A principis del passat mes de setembre, l'advocat defensor de Ferré, Rafael Entrena, presentava un recurs demanant l'arxiu de les diligències a partir, entre d'altres, d'aquests arguments. Adduïa que el cotxe del CSC era en un 70% una "retribució en espècie", que tributava fiscalment. Això li permetia poder-lo utilitzar per a desplaçaments personals o també "com a alcalde" per assistir a reunions "sempre" representant el consistori, sol·licitant posteriorment el cobrament de les dietes, a les quals, considerava, hi tenia "dret". L'ex-alcalde afegia que s'organitzava i compactava els desplaçaments d'acord amb "principis d'eficiència" i "economia de recursos". També que hagués resultat més costós per al consistori acollir-se a la indemnització basada en quantitats fixes.La defensa de l'ex-alcalde culminava el relat amb les conclusions de l'informe aprovat pel mateix CSC a requeriment del jutge que investiga el cas. Un document que l'organisme va aprovar sense la participació del seu president i amb el qual renunciava explícitament a exercir l'acció penal per la qüestió de les dietes.Segons aquest document, Ferré no va liquidar despeses "que es consideressen alienes, desproporcionades o injustificades respecte les funcions de president". També nega que s'haguessen utilitzat els mitjans de pagament de l'ens per a "despeses personals" o "vinculades a terceres persones alienes". "No aprecia indicis de delicte ni perjudici econòmic per a l'entitat", subratlla el recurs de la defensa. Una constatació que, paradoxalment, podria acabar reforçant la reclamació de l'Ajuntament d'Amposta, personat a la causa per exigir, si es confirma judicialment el frau, el retorn de les despeses suposadament cobrades fraudulentament. I és que sí que Ferré tenia cobertes correcta i legalment les despeses pel CSC, en cap cas podia haver reclamat i percebut les mateixes dietes un altre cop per part del consistori.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)