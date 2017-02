A @EDFFlamanville 1, départ de feu maîtrisé en zone non nucléaire. Aucune victime et pas de conséquence pour la sûreté et l'environnement. — EDF Officiel (@EDFofficiel) 9 de febrer de 2017

#Flamanville reactor blast: No nuclear risk, say officials. 2nd incidence of concern in less than a year? https://t.co/OSDCGQ8noo — Ian Powell (@0s5i3) 9 de febrer de 2017

La central nuclear de Flamanville, al nord de França i operada per EDF, ha registrat cap a les 10.00 hores d'aquest dijous una explosió, segons ha avançat el diari local Oues-France i confirmat posteriorment l'elèctrica. Hi ha cinc persones ferides lleus per intoxicació. Les autoritats han assegurat que no hi ha cap risc per a la població.EDF ha indicat que s'ha produït un incendi en el reactor 1 de Flamanville, que ha ocasionat una explosió en una zona no nuclear, arran de la qual cosa, el reactor, de 1.300 megawats, ha estat desconnectat, segons Reuters."Controlat el conat d'incendi en Flamanville 1 en zona no nuclear. Cap víctima i sense conseqüències per a la seguretat de l'entorn", ha puntualitzat la companyia en el seu compte oficial de Twitter. La central compta amb dos reactors.Fins al lloc s'han desplaçat els equips d'emergència però, segons fonts de la prefectura citades per Ouest-France, no s'ha activat el pla particular d'intervenció ja que no hi ha risc nuclear."Ha estat un esdeveniment tècnic significatiu però no es tracta d'un accident nuclear" ja que l'explosió s'ha produït "fora de la zona nuclear", ha explicat al diari el director del gabinet del prefecte, Olivier Marmion. "Cinc persones han resultat lleument intoxicades però no estan ferides", ha precisat.

