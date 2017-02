Hi ha un llarg recorregut que porta a la dreta espanyola des de la fi del franquisme a l’actual Partit Popular. Un viatge als orígens del PP dóna una imatge que ara sembla arqueològica. El Diario 16 va informar del congrés fundacional d’Alianza Popular el 7 de març de 1977 amb el titular “Neofranquistas entusiasmados celebran su primer congreso” i “Gritos de ¡Franco, Franco, Franco! De 3.000 fervorosos congresistas”. El bressol del que ara és el PP va ser fundat per set ex–ministres de la dictadura liderats pel que tenia més talent de tots ells, Manuel Fraga.De fet, no era Alianza Popular l’invent que Fraga tenia al cap. Des que va deixar el govern i va acceptar ser ambaixador a Londres, fraga pensava en el futur. Sense atrevir-se a enfrontar-se obertament al dictador, el 1975 ja no era un nostàlgic i s’emmirallava més en els conservadors que havia conegut al Regne Unit que en les camises del Movimiento.Però a Fraga li va passar el mateix que a altres oberturistes com Areilza o Pío Cabanillas: un inesperat Adolfo Suárez els va robar la cartera política, es va encimbellar de la presidència amb voluntat d’ocupar el centre i els va oferir que s’hi afegissin. Fraga va dir que no a Suárez i es va convertir en el seu enemic. Suárez va fundar la UCD, artefacte provisional que va ser capaç, però, de barrejar els quadres provinents de Falange que tenien pressa per posar-se camisa blanca i sectors moderats de l’oposició (liberals, democristians, monàrquics diversos).Per poder ocupar un espai, Fraga va mirar enrere i va decidir aplegar tots els vots de la nostàlgia franquista. Així va néixer AP, la dels “set magnífics”, ex-ministres de Franco com Fernández de la Mora, Silva Muñoz o López Rodó, amb els quals va emprendre una part del camí. Les eleccions de 1977 i 1979 van ser molt dures per a AP, ja que la UCD es va apoderar de tot l’espai del centre i la dreta. Però la transició va ser una màquina de triturar biografies i projectes, i Suárez es va consumir.El Fraga més brillant va excel·lir en els debats del Congrés. La seva acceptació de la Constitució –malgrat oposar-se al títol VIII, el de els autonomies- va fer que els Silva i els Fernández de la Mora se n’anessin. Les divisions van assolar la UCD, que va acabar fracturada per totes bandes. El 1982, el PSOE va arrasar, però Fraga va passar de nou diputats a un centenar i va convertir AP en la gran força de l’oposició.El pas cap al nou Partit Popular va tenir una fase intermèdia: l’anomenada Coalició Popular, on les sigles d’AP van haver de conviure amb els democristians del PDP d’Óscar Alzaga provinents d’UCD i els liberals, un partit minúscul però que tenia en els seus rengles una joveníssima Esperanza Aguirre.Manuel Fraga somiava amb la presidència, però topava amb una crua realitat. Tota la capacitat que havia demostrat per aixecar una sòlida força política era insuficient per fer neteja del seu passat. El felipisme va esdevenir una llarga era, cínica i pragmàtica. El PSOE podia fer les polítiques econòmiques i internacional (entrada a la CEE i a l’OTAN) que la dreta hagués fet, però aquesta no podia governar si no era amb un lideratge nou i una marca diferent. Després d’intentar-ho amb un Antonio Hernández Mancha de verb florit i poca mà esquerra, José María Aznar va aparèixer a l’horitzó.El 1990 naixia el Partit Popular i Fraga passava el testimoni a Aznar. “Els set magnífics” ja eren tan sols un record incòmode. Els democristians del PDP i els liberals es van acabar integrant en el nou Partit Popular. Poc després, malgrat l’intent d’alguns d’ells de romandre com a força organitzada dins del partit, la seva influència va decaure i es va dissoldre dins del magma del PP d’Aznar.Malgrat els canvis de fesomia, a la dreta li va costar molt guanyar les eleccions. Va estar a punt el 1993 però no va ser fins al 1996 que, per la mínima, un dels seus va poder anar a viure a la Moncloa. Van ser vuit anys de glòria, quatre primers en què es van assajar experiències innovadores, com l’acord de governabilitat amb CiU, i quatre més de majoria absoluta, és a dir, de prepotències i somnis de grandesa en el concert internacional. En contradicció amb la política exterior espanyola, Aznar va voler ser un actor al costat de Washington i Londres. D’aquell malentès van néixer confusions que encara avui roseguen a les nits a l’ex–president. La intervenció a l’Iraq va remoure la societat i va tornar el PSOE al poder.El PP d’Aznar es va allunyar del model més clàssic de Fraga i va voler traslladar alguns models més propis de la dreta nord-americana i el seu neoliberalisme accentuat, així com la pretensió de guanyar el debat ideològic enfront l’esquerra. El pòsit democristià va perdre encara més presència. I es va radicalitzar més el discurs nacionalista espanyol de sempre. Tot i la retòrica moderada que emprava el nou PP (“centre reformista”), quan no necessitava suports i podia governar sol, delatava un fons molt dretanós.Si Fraga va lliurar el partit a Aznar, aquest va trobar en Mariano Rajoy el que ell creia que era el successor ideal. Un home gris que podia, poc creatiu, que continuaria la seva política i li permetria a ell seguir marcant el ritme. No va passar res d’això. Primer perquè el PP va perdre el 2004, i el 2008, i després perquè Rajoy no tenia intenció de ser un delegat. En el congrés de València del 2008, Rajoy va estar a punt de col·lapsar. L’ala dura alimentada per Aznar va intentar descavalcar-lo i es va trobar amb un personatge més ferm del que aparentava.Rajoy va celebrar el congrés de Sevilla el 2012 sent ja president del govern. Aquell va ser un conclave triomfalista. Fraga acabava de morir i Aznar estava ja en el seu món, el dels ex-presidents que sempre pensen a tornar. D’aquell congrés al que comença aquest divendres a la caixa Màgica de Madrid, al popular barri d’Usera, hi ha un munt de sotracs. Rajoy ha tastat el desgast, ha hagut d’escoltar molts pronòstics negatius, però ha aconseguit sobreviure. Després de les darreres eleccions, el dirigent gallec fa el camí invers al d’Aznar, que va començar governant en moderat i va donar un gir brusc a la dreta amb la majoria absoluta del 2000. Ara, sense majoria al Congrés, Rajoy es veu obligat a actuar mirant més cap al centre.

