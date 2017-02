Contundents dards del conseller de Salut, Toni Comín, cap a la CUP aquest dijous al Parlament. Aprofitant una interpel·lació de la diputada anticapitalista Eulàlia Reguant sobre l'estat de les urgències, Comín ha reclamat que es disculpés pels recents cartells d'Endavant en què una infermera colpejava el conseller i ha lamentat que la seva formació sempre estigui "a la contra", cosa que dificultaria una tasca del departament que, segons assegura, va en la línia de les reivindicacions dels socis del Govern."Podem fer veure que no hi ha un elefant blanc a la sala", ha començat la primera rèplica Comín, pel fet que, en la seva primera intervenció, Reguant no ha fet referència a la polèmica del cartell, i li ha reclamat que "hauria de ser prou valenta per reconèixer que va ser un error". Tothom s'equivoca, no passa res", ha seguit, motiu pel qual ha apuntat que "no passa res per ser valents en aquest sentit". De fet, ha agraït que la presidenta del grup de la CUP-Crida Constituent, Mireia Boya, sí que se'n desmarqués en una piulada.Seguidament, Comín ha convidat la CUP a aclarir-se en relació al posicionament del seu departament. "Els convido a que no s'equivoquin d'enemic", ha etzibat, atès que, segons assegura, el Govern treballa per revertir les retallades i revertir privatitzacions, com demanen els anticapitalistes. De fet, ha asseverat que protagonitza "la desprivatització de la gestió més gran que s'ha fet en el departament de Salut des dels anys 80".Malgrat tot, ha lamentat que els anticapitalistes estiguin sempre "a la contra". "No sé si aquesta manera de treballar accelera la revolució o els fa anar més a prop", ha afegit, i els ha acusat de buscar excuses per criticar la seva gestió: "Com que ara no podem criticar les privatitzacions i les dades dels pressupostos canten, descobreixen les urgències". I és que, segons ha enumerat, la CUP va fer zero preguntes per escrit o per oral, interpel·lacions, mocions o propostes de resolució en relació a l'estat de les urgències la legislatura passada. "Les revolucions les fan més ràpid els governs quan els grups que hi estan a favor s'hi posen al costat i no a la contra", ha insistit encara Comín.En la rèplica, Reguant ha declinat referir-se als cartells o a les acusacions del conseller. "Venim a parlar aquí quan ho creiem convenient", ha defensat, i ha afegit: "Que en ocasions hàgim aplaudit iniciatives del departament no vol dir que deixem de ser crítiques o que critiquem altres actuacions del departament".En concret, la diputada ha denunciat "l'infrafinançament històric del sistema sanitari", al qual "ara és el moment de posar solucions sobre la taula". Una situació que afavoreix les mútues privades, segons lamenta, fins al punt que el 27% de la població ja n'estaria pagant una el 2014. Igualment, ha lamentat que hi hagi anuncis de mútues privades en centres públics de salut. "Promocionant indirectament la salut privada, es mina el dret a la salut i s'eixamplen les diferències socials", ha denunciat, i ha reclamat prioritzar la despesa en atenció primària.Al seu torn, Comín ha destacat que el problema d'urgències és comú a tota Europa i ha demanat el suport a la CUP per ser un país pioner en resoldre aquesta qüestió.Just després, la portaveu de Salut de Junts pel Sí, Montserrat Candini -que ha protagonitzat algunes diferències amb el conseller - aprofitant que protagonitzava una altra interpel·lació, ha començat solidaritzant-se de nou amb Comín. "La violència no és cap element ni argument per defensar les pròpies idees", ha retret a Endavant.

