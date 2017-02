Anna Gabriel i Oriol Junqueras, a la commemoració dels 40 anys de la Diada Nacional del 1976 a Sant Boi de Llobregat. Foto: Adrià Costa

La CUP ha fet públic aquest dijous un informe pel qual demana al Govern que activi la comissió d'experts internacional del referèndum per la qual fa més de mes i mig que va confeccionar una llista, però "no ha avançat més".En l'escrit publicat a la seva pàgina web Observatori del Procés expliquen que la idea de la comissió suposa constituir un equip legal format per juristes reconeguts internacionalment que puguin emetre dictàmens sobre els diferents "passos en fals que faci l'Estat" davant els avanços que pugui exercir el Govern i el Parlament en el procés cap a la independència."La comissió com a tal, ni s'ha convocat, ni molts menys constituït, i no s'ha informat a la CUP dels contactes que estan realitzant per constituir-la", lamenten els anticapitalites.Igualment, reconeixen que s'ha anunciat un cicle de debats amb experts en processos constituents de tot el món, però recorden que aquest està relacionat amb el procés constituent i no amb el referèndum ni molt menys amb la comissió d'experts internacionals, reclamada per la CUP i que és un dels compromisos que va adoptar el Govern Els anticapitalistes relaten que, donant compliment a aquests compromisos del debat de política general d'octubre, el 26 de desembre, "in extremis" van arribar a un acord amb el Govern per a l'articulat de la llei de transitorietat jurídica , però retreuen que queden aspectes importants per abordar com la llei del referèndum, de la qual queda per decidir si es formula com una llei per separat o es vincula a la llei de transitorietat, tal com va explicar la diputada Anna Gabriel en una entrevista a

