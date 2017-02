Quina llei diu que no es poden fer enquestes??? qué ho diu la sagrada constitución???



Jo he viscut a Anglaterra durant molts anys, i la campanya que va fer ANC no té res d'anormal, al Regne Unit es diu "canvassing" i tots els partits politics i grups socials ho fan, venen a casa teva i et pregunten per qui pensas votar,



quin problema hi ha??? al Regne Unit, pais democratic que pot donar llisons de democracia a Espanya en tots els sentits, el canvassing es practica habitualment durant eleccions! (crec que EEUU també)



Dons jo em pregunto, siguent la mateixa linea d'actuació, la recollida de firmes contra l'estatut organitzada pel pp en el 2010 no es multable??



I segons ells, Change tambe hauria de ser multable ja que sovint actúa com una mega enquesta....



Aquest tema em recorda les esteledades del Camp Nou, BOICOTEJAR A CATALUNYA tot el que poden, pero al final per res, perque es retratan cada dia!!



Les maximes espanyoles son sempre presents:



1- Quién no piensa como yo es mi enemigo



2- Yo te digo lo que tienes que hacer pero yo hago lo que me da la gana



ADEU ESPANYA

CERTAMENT NO ET TROBAREM A FALTAR!!