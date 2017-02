L'exministra Ana Mato, dimitida per la seva relació amb el cas Gürtel Foto: Europa Press

La secció segona de la sala penal de l’Audiència Nacional, que jutja els 37 acusats per la primera època d’activitats de la trama Gürtel (1999-2005), ha citat a declarar dilluns vinent el representant legal del PP, l’ex-ministra de Sanitat i ex-muller de l’ex-alcalde de Pozuelo d’Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, Ana Mato, i a la dona de l’ex-alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, Gema Matamoros, com a partícips a títol lucratiu. La decisió arriba en vigílies del XVIII congrés del PP que començarà demà divendres.Les defenses de Mato i Matamoros han anunciat al tribunal que cap de les dues tenia intenció de declarar el proper dilluns. Però la fiscal anticorrupció Concepción Nicolás ha manifestat que entén que no els pot obligar a declarar com a partícips a títol lucratiu, però sí com a testimonis, tal com s’ha demanat. Ana Mato ja va haver de dimitir com a ministra de Sanitat quan el jutge Pablo Ruz la va imputar per considerar que s’havia lucrat amb els negocis del seu ex–marit, Jesús Sepúlveda, amb Gürtel. Mato arrossega en la seva trajectòria nombroses polèmiques. Com a ministra de Sanitat de Mariano Rajoy va haver d’afrontar els efectes de l’Ebola a l’estat espanyol , després del contagi d’una infermera que havia atès un dels dos religiosos espanyols afectats per l’epidèmia que havien estat repatriats. Aquest cas va posar en evidència greus mancances de previsió sanitària davant el virus.Mato havia estat responsable d'organització del PP i era una persona important a la cúpula del partit. Però les polèmiques sempre la van acompanyar. Les seves declaracions sobre el “pràcticament analfabets” que eren els estudiants d’Andalusia també van generar una forta controvèrsia i es va haver de disculpar.

