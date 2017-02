Els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 de febrer un menor d'edat que presumptament va llançar una pedra des d'un pont de Badalona que va ferir de gravetat un conductor que circulava per la C-31.Els fets van passar el 27 de gener a les 0.30 hores, quan el nen va deixar el roc des d'una passarel·la que travessa la carretera a l'altura del centre comercial i d'oci Màgic Badalona. La pedra va trencar el vidre del davant del cotxe i va impactar amb força contra la clavícula del conductor, que va resultar ferit de gravetat. A més, les partícules de vidre li van provocar lesions als ulls de la víctima.Malgrat les ferides, el conductor va ser capaç d'aturar el cotxe i els vehicles que venien per darrere el van haver d'esquivar. Gràcies a les càmeres de videovigilància es va poder identificar el jove, que va ser detingut i posteriorment va passar a disposició de la fiscalia de menors.L'autor dels fets va ser identificat gràcies a la Unitat d'Investigació de la comissaria de Badalona, en col·laboració amb membres d'Investigació d'Accidents de l'Àrea Regional Metropolitana Nord. Les càmeres de videovigilància de la C-31 van gravar la seqüència completa i van ser les que permetre identificar el menor. A les imatges es veia com el jove esperava que arribés el cotxe, calculava el temps i deixava anar la pedra.

