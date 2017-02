Acte de presentació del logo del PDECat. Foto: PDEcat

La direcció del Partit Demòcrata Català (PDECat) ha demanat als seus grups municipals que abandonin la marca CiU amb què van concórrer a les eleccions del maig del 2015, un mes abans del trencament de la federació nacionalista. Segons ha pogut saber l'ACN, l'1 de gener d'aquest any la cúpula nacional va donar instrucció als equips locals perquè ara passin a dir-se PDeCAT.Alguns grups municipals ja han formalitzat el canvi, mentre que d'altres han d'estudiar-ho. L'executiva admet que el canvi de sigles no serà possible a tots els ajuntaments per possibles "dificultats polítiques o tècniques".L'ordre de canviar CiU per PDECat al món local s'emmarca en el desplegament del nou partit hereu de Convergència, fundat al juliol. Des d'aleshores, la nova formació demòcrata ha completat la construcció de l'estructura orgànica, amb l'elecció de tots els òrgans i comitès de govern i de control, i ha donat a conèixer la nova imatge gràfica, logotip inclòs.De facto, el salt a les noves sigles ja s'ha consumat en molts pobles i ciutats, tant en el seu ús a la premsa com als perfils oficials a les xarxes socials de les agrupacions locals i els grups municipals. En altres casos la situació és espinosa perquè requereix del vistiplau dels regidors democristians o d'altres forces o corrents.Per això, la direcció aclareix que la decisió s'anirà executant progressivament i sempre en la mesura que sigui possible. De fet, augura que no es podrà materialitzar a tot arreu per els impediments de caire tècnic que puguin sorgir -que un secretari municipal no accedeixi a registrar el canvi- o a friccions de tipus polític.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)