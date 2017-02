Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home de 44 anys i veí de Sant Adrià del Besós, com a presumpte autor dels delictes de robatori amb força interior vehicle, robatori o furt d'ús de vehicle, conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir, resistència i desobediència als agents de l'autoritat.Els fets van succeir pels volts de les cinc de la matinada del 6 de febrer quan els agents de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Nord van localitzar una furgoneta, que havia estat robada, circulant per l'AP-7 en sentit sud a la zona del Vallès. Els agents van demanar al conductor amb senyals acústics i lluminosos que s'aturés, però l'home no va fer cas de les indicacions i va continuar la seva marxa.Finalment els mossos van aconseguir tancar el pas al vehicle i, malgrat la resistència del conductor, els agents el van acabar detenint a la mateixa autopista al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. L'home tenia 10 requeriments pendents de crida i cerca i els agents també van comprovar que mai havia tingut cap permís de conduir.Dins del vehicle els agents van localitzar 14 bicicletes noves de gama alta encara dins els embalatges originals precintats. Les comprovacions posteriors que van fer els agents de la comissaria de districte de Sant Cugat van permetre determinar que les bicicletes s'havien sostret d'un camió que les transportava des de fora de Catalunya amb destinació a Castellbisbal.El lladre havia aprofitat que el camioner descansava a l'estació de servei de Santa Perpètua de Mogoda per sostreure-les amb el mètode anomenat "teloner", és a dir, fent un tall a la lona del camió. Les bicicletes estan valorades en 41.856 euros.L'home va passar a disposició judicial el 8 de febrer davant el jutjat en funcions de guàrdia de Rubí, el qual va decretar llibertat amb càrrecs a espera del judici per aquests fets i el seu retorn a presó pels requeriments pendents.

