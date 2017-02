Quarta sessió del judici al 9-N i últim dia amb declaracions de testimonis previstes. Aquest dijous era el torn dels darrers citats per la defensa i ha començat amb la compareixença de l'alcaldessa de Vilanant (l'Alt Empordà), Anna Palet, que ha insistit davant les preguntes de la Fiscalia que en cap moment va rebre cap requeriment judicial o del ministeri públic de no cedir -a petició del coordinador regional dels voluntaris- el local municipals per a la celebració del 9-N que ella mateixa va obrir com a voluntària.L'ha seguit Carles Fernández, ex-cap de premsa de Joana Ortega, que ha explicat que tant en l'organització de la primera consulta suspesa pel Tribunal Constitucional (TC) el mes de setembre com el procés participatiu "el missatge que s'havia de transmetre és que es faria i es faria bé i que sempre s'havia ajustat a la llei". Fernández també detallat que un cop va arribar la providència del TC del 4 de novembre, el missatge a la premsa era que "el Govern deixava de prendre cap decisió i participació activa" en el 9-N.Gemma Calvet, ponent de la llei de consultes, ha fet una de les intervencions més polítiques de tot el judici, fet que li ha valgut diverses interrupcions per part de Jesús María Barrientos. El president del TSJC ha demanat a Calvet que se circumscrivís a les preguntes que li feia la defensa de Joana Ortega i el fiscal Emilio Sánchez Ulled. Segons ha relatat l'ex-diputada d'ERC, ella es va dedicar en els dies previs al 9-N a acollir els observadors internacionals, que estaven "atònits" davant l'actitud de l'Estat."Això és un judici de context", ha respost quan el jutge li retreia la manca de concreció de les respostes. "Potser hi hauria d'haver 2,3 milions de persones acusades", ha determinat Calvet, que ha apuntat que bona part de la consulta alternativa va recaure en Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana. "En cap moment es va orientar el sentit de la participació", ha destacat sobre les trucades que es feien des les entitatsL'acusació popular, avui en mans d'un altre advocat, ha volgut collar tots els testimonis sobre el paper de la Generalitat en els dies posteriors a la suspensió del 4 de novembre per part del TC, però ha rebut retrets per part de Barrientos arran de la repetició d'algunes preguntes que ja havien fet la defensa o el fiscal.La sessió de dimecres va tenir com a plat principal la declaració del senador del PDECat, Francesc Homs que, a més de tenir una enganxada amb la Fiscalia , va explicar al jutge que ell va informar personalment al Govern que el 9-N no estava incomplint cap llei ni fent incórrer els responsables governamentals en cap tipus penal. La providència del TC va arribar el 4 de novembre, quan l'executiu estava reunit, i l'ex-conseller ha apuntat que va ser ell qui va informar Artur Mas personalment que no quedava clar que les actuacions de la jornada de participació haguessin de ser paralitzades. El dirigent nacionalista ha posat de manifest la inacció del Constitucional entre el 4 i el 25 de novembre -últim dia que es va poder votar-, així com també el fet que la Fiscalia no vetés l'obertura dels centres escolars amb urnes i paperetes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)