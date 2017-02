L'operació diàleg impulsada pel govern espanyol, basada en la negociació d'aspectes sectorials i la mà dura en tot allò referent al procés, no té opcions de resoldre les diferències entre Catalunya i l'Estat, segons l'expresident del Parlament i del Pacta Nacional pel Dret a Decidir Joan Rigol. Ho ha afirmat aquest dijous en una entrevista a Els Matins de TV3 en què ha avisat que "un encaix que no passi pel referèndum és impossible", ja que, davant d'un 48% de vots a favor de la independència, "si es busca una solució als despatxos serà una solució falsa".Així, en cas que si arribés un diàleg sincer sobre el referèndum, el qual ara veu "més producte de la imaginació", ha reconegut que "caldria vertebrar les vies institucionals". En tot cas, s'ha mostrat convençut que, "si el poble de Catalunya ens manifestem cívicament i pacíficament, assolirem allò que volem". Així, ha posat en valor el pluralisme del procés, sempre i quan aquest "es canalitzi cap al bé dels catalans", en acord.Malgrat tot, s'ha mostrat crític amb aquells que aprofiten el judici del 9-N "per donar lliçons de modals en un punt en què estan absolutament fora de la qüestió". Per contra, Rigol creu que "haurien d'entendre que no haurien de buscar la seva identificació, sinó que haurien de donar suport a aquells catalans que han estat al front de les institucions i que ara estan asseguts en el banc dels acusats". No ha volgut aclarir si es referia a la CUP, que ha criticat que els encausats no reconeguessin la desobediència , tot i que tot apunta que efectivament es tractava d'un dard als anticapitalistes.Quant al procés participatiu del 9-N, ha reconegut que ell traslladava a Madrid que el Govern es volia "adequar a la legalitat a través del procés participatiu" i que, tal com va explicar dimecres al TSJC , la Generalitat li havia demanat que activés voluntaris per culminar la votació. Malgrat tot, ha lamentat que "des de Madrid, ho analitzaven des de la línia de possibilisme legal sinó des del punt de vista polític", ja que allí hi ha "una cultura del poder, de dalt a baix, que anomenen sentit d'estat", i van entomar molt malament que Artur Mas i Joana Ortega compareguessin el vespre del 9-N. Tot i això, confia que la sentència sigui "amb criteri jurídic i que Mas, Ortega i Rigau quedaran alliberats".d

