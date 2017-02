Quarta jornada del judici al 9-N . La sessió d'avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) començarà a les 9.00 hores. Hi ha previstos nou testimonis i una pericial.Entre els testimonis que declararan avui cridats per la defensa de Joana Ortega, hi ha l'alcaldessa de Vilanant (Alt Empordà), Anna Palet (PDeCAT); el seu ex-cap de premsa Carles Fernández; la secretària d'Administració, Meritxell Masó, i l'ex-diputada d'ERC al Parlament Gemma Calvet.Després han de declarar com a pèrits dos guàrdies civils autors del dictamen tècnic sobre l'anàlisi dels programes informàtics aportats per l'empresa T-Systems i utilitzats el dia de la votació.També està prevista la prova documental i els informes finals -que conclouran aquest divendres- en els quals la Fiscalia, l'acusació popular i les defenses exposaran les seves conclusions definitives.Ja aquest divendres, després de la prova documental i els informes, Mas, Ortega i Rigau podran aprofitar el seu dret a l'última paraula i el judici quedarà vist per a sentència.

