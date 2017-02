Un jubilat passejant. Foto: Adrià Costa

El president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha afirmat aquest dimecres que les reformes del sistema de pensions aprovades el 2011 pel PSOE (on es va retardar l'edat de jubilació) i la de 2013 del PP (desvinculant-les de l'IPC) evitaran un augment de la despesa de 5 punts del PIB en l'any 2050. Durant la seva compareixença davant la Comissió de Seguiment del Pacte de Toledo el Congrés ha reconegut, però, que donades les previsions del sistema de la Seguretat Social, el més probable és que durant els propers vuit anys les pensions només es revalorin el 0,25% mínim obligatori per la llei. D'aquesta manera, si continua aquesta tendència, els pensionistes perdran en una dècada fins a set punts del seu poder adquisitiu, ha apuntat."Entre el 2013 i el 2016, les pensions no han perdut poder adquisitiu, això no és discutible. Però a partir d'ara les perdran si no es prenen mesures” ha insistit Escrivá, fen referència al canvi en l'evolució de la inflació, que ha passat del 0% a taxes positives en els últims mesos. Una situació que només podria modificar-se si s'aportessin a les arques de la Seguretat Social un punt i mig del PIB cada any, ja sigui via pressupostos, augment de cotitzacions o reducció de la despesa. Amb aquests nous ingressos, les pensions podrien revaloritzar-se per sobre del mínim legat exigit.Tot i això, el dirigent de l'AIReF ha eludit pronunciar-se sobre quines mesures serien les més convenients, més enllà de reclamar l'equilibri financer en la Seguretat Social, ja que cap proposta és “neutral des del punt de vista redistributiu”, per la qual cosa un organisme independent com el seu s'ha de limitar a analitzar aquests impactes perquè els legisladors prenguin les decisions “més informades”.Per tot plegat, Escrivá ha reclamat invertir més en estudis ex ante de les polítiques públiques “molt més detallats” i aprofundir en les anàlisis ex post de les reformes paramètriques per saber perquè funcionen millor o pitjor del previst.

