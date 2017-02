L'ex-ministre de Defensa i ex-president del Congrés, José Bono, ha desvetllat aquesta nit un del seus secrets més ben guardats des de fa 10 anys: per què va plegar com a ministre? La resposta, sorprenent, l'ha donat en el marc del programa Mi casa es la tuya , que presenta Bertín Osborne, en unes paraules que podeu recuperar en aquest vídeo “El mes de novembre de 2005 ja li vaig dir al president Zapatero que no podia seguir sent ministre. L'abril, l'Estatut de Catalunya anava en la direcció que pensava i vaig decidir deixar-ho. Era una qüestió personal”, ha dit tot fent una truita de patates amb Bertin Osborne.Tot seguit, Bono ha carregat contra l'independentisme: “No estic d'actor amb la secessió de Catalunya... és un disbarat. És un plantejament ranci i volen separar-se per sentir-se millor. En el fons, els hi han explicat una milonga i hi ha gent a qui han convençut, però compte! Espanya no els roba, si s'hi fixessin una mica veurien que qui els ha robat és una família de qui, per cert, ningú ha entrat a presó”, en referència explícita a la família Pujol.L'ex-ministre socialista també s'ha mostrat decebut amb Pedro Sánchez, pel seu acostament als independentistes i a Podem, i troba que Donald Trump és un boig.

