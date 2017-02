El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fer ahir un discurs que ningú esperava i que marcarà la petita o gran història d'aquest procés polític. Després que el seu predecessor, Artur Mas, exhibís dilluns pragmatisme en la seva declaració davant el TSJC per evitar una inhabilitació que sembla vista per a sentència, Puigdemont va elevar el to denunciant que l'espanyola és una democràcia "que ha emmalaltit". I va reconnectar el 9-N amb el Parlament, que és la seva principal font de legitimat.



Tot plegat també és conseqüència d'un judici en el que ahir va declarar Francesc Homs (enganxant-se amb el fiscal en un recés) i que, com expliquen Oriol March i Isaac Meler a la seva crònica, ha posat encara més distància entre el Govern i la Moncloa. Si mai hi havia hagut perspectives d'acord, el procés contra el 9-N i el discurs del president de la Generalitat les allunya. Mariano Rajoy, que segueix esperant a que Donald Trump li encarregui resoldre els problemes de mig món, estava ahir out. Fins i tot el PSOE el va criticar titllant-lo de "majordom" del president americà.



Un dels millor mercats del món o la banalitat. El govern municipal de Barcelona presenta aquest matí, després de mesos de diàleg amb els paradistes, un pla de millora a tres anys vista pel mercat de la Boqueria, un dels punts més emblemàtics de la ciutat i de la Rambla. Els veïns estan preocupats de que, pels efectes del turisme massiu, es converteixi en un lloc on passejar i despatxar menjar per endur. TV3 va dedicar aquest reportatge al mercat i a NacióDigital vam abordar la situació de la Rambla, cada cop més aliena als barcelonins.





Vist i llegit



El moviment animalista que promou l'abolició de les corrides de toros va aconseguir fer-ho realitat a Catalunya i ha aconseguit que el tema es comenci a debatre a Espanya, on l'espectacle de tortura animal té molt més èxit per ara. A Óscar del Castillo, un activista antitaurí, la Guàrdia Civil el va atonyinar de valent després de protestar a la plaça de toros de Valdemorillo, a Madrid. "Et pegaré tot el que em surti dels collons, fill de puta", li hauria dit l'agent. A Del Castillo li feia ahir una entrevista Raúl Rejón a eldiario.es.





El passadís



Lluís Recoder va tornar ahir per unes hores a la política. L'ex-diputat al Congrés i al Parlament, ex-alcalde de Sant Cugat i exconseller de Territori va participar en la segona xerrada del cicle "StartCat" del PDECat, que va abordar el canvi climàtic, un assumpte sobre el que està sensibilitzat. El van acompanyar, entre d'altres, Josep Rull i Marta Pascal. Recoder va deixar la política a principis de 2013 i va fitxar per la consultora KPMG, on va treballar fins l'any passat. Actualment fa de professor a la Universitat Ramon Llull. L'ex-conseller no va ser al congrés fundacional del PDECat a l'estiu i a les xarxes ha evitat posicionar-se sobre el procés (tampoc sobre el judici que aquests dies se celebra al TSJC). En la fase final de la seva carrera política es va mostrar, però, crític.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 1908, fa 109 anys, s'inaugurava a Barcelona el Palau de la Música Catalana. L'edifici, una de les joies del modernisme, va ser projectat per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner com a seu de l'Orfeó Català i finançat amb fons procedents de subscripció popular. Va ser declarat patrimoni mundial per la Unesco el 1997. La sala de concerts és una estructura central metàl·lica recoberta de vidre, que en rebre la llum natural converteix l'espai en una caixa de música màgica on es combinen totes les arts aplicades: escultura, mosaic, vitrall i forja. Ha acollit estrenes mundials i és un referent de la música simfònica i coral del país. El 2015, s'hi va cantar per Sant Esteve El cant de la senyera en una vetllada plena d'estelades. El podeu recuperar a aquest vídeo. L'any 2009 va esclatar un escàndol entorn l'espoli de la institució (amb ramificacions que esquitxen el finançament de CDC incloses) per part del seu president Fèlix Millet. Es jutjarà aquest mes de març.





L'aniversari



Un 9 de febrer de l'any 1950 naixia a València el dissenyador Xavier Mariscal, que ha fet la seva carrera professional a Barcelona. Ha treballat la pintura, l'escultura, el disseny d'interiors, el paisatgisme... És un personatge polifacètic que va saltar a la fama quan va dissenyar en Cobi, el gos d'atura que va ser la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona'92. Així el va presentar TV3. El 2011 va guanyar un Goya per la pel·lícula d'animació Chico y Rita. Mariscal ha donat suport a les campanyes en favor de l'ensenyament en valencià al País Valencià.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



