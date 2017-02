La Cambra dels Comuns ha donat suport al projecte de llei que permet al Govern de Theresa May activar l'article 50 del Tractat de Lisboa per donar inici al procés de ruptura amb la UE, en una votació definitiva que s'ha celebrat aquest dimecres.Els diputats britànics han aprovat per 494 vots a favor i 122 en contra l'esborrany de la llei sobre el Brexit durant la tercera lectura del text, i es dóna així per acabat el tràmit a la cambra baixa.El text passarà ara a la Cambra dels Lords, on també se sotmetrà a un total de tres lectures. En cas que pateixi canvis tornarà als comuns, però si es manté inalterat sortirà convertit en llei.El debat dels diputats va començar el 26 de gener i ha posat a prova la majoria conservadora en la Cambra dels comuns, però també la unitat en les files laboristes, ja que molts en tots dos bàndols han intentat introduir condicions addicionals.El líder laborista, Jeremy Corbyn, havia cridat als seus a donar suport a la llei del Brexit, fet que ha generat importants friccions. Clive Lewis, "ministre" de l'anomenat govern a l'ombra del Partit Laborista, ha presentat la seva dimissió poc abans de la votació."No puc, en consciència, votar per alguna cosa que crec que en últim terme perjudicarà la ciutat que he tingut l'honor de representar, estimar i cridar llar", ha dit Lewis, diputat laborista per la localitat de Norwich South.

