Dijous vinent farem un acte en memòria de Muriel Casals. Si ens hi voleu acompanyar, confirmeu la vostra assistència a info@juntspelsi.cat pic.twitter.com/vdaFVrldE8 — Junts pel Sí (@JuntsPelSi) 8 de febrer de 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, encapçalaran el 16 de febrer un acte que ha convocat Junts pel Sí en memòria de Muriel Casals, que havia estat presidenta d'Òmnium Cultural i diputada al Parlament per Junts pel Sí, just quan es compleix un any de la seva mort Segons ha piulat Junts pel Sí aquest dimecres, se celebrarà a les 19.00h al Pananinf de la Universitat de Barcelona (UB), i també hi acudiran el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva. L'acte el presentarà el cantant i diputat Lluís Llach, que era amic de Casals.La vida de Muriel Casals (Avinyó 1945- Barcelona 2016) va fer un gir el 30 de gener de l'any passat, quan va ser atropellada per un ciclista, i va morir el 14 de febrer. Pocs dies després se li va fer un doble homenatge, amb un acte institucional al Parlament un popular organitzat per Òmnium . Tres dies abans de l'última Diada, el Govern va lliurar-li la Medalla d'Or a Títol Pòstum

