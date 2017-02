El 9 de febrer de 1908, avui fa 109 anys, es va inaugurar el Palau de la Música Catalana . L'edifici és l'obra principal de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner. Es va construir com a seu de l'Orfeó Català i va ser finançat amb fons procedents de subscripció popular.El Palau de la Música Catalana és una perla arquitectònica del modernisme català i l'única sala de concerts modernista declarada patrimoni mundial per la UNESCO (el 4 de desembre de 1997). L'edifici s'articula al voltant d'una estructura central metàl·lica recoberta de vidre, que en rebre la llum natural converteix l'espai en una caixa de música màgica on es combinen totes les arts aplicades: escultura, mosaic, vitrall i forja.La sala de concerts ha estat durant més de cent anys l'escenari privilegiat de la vida cultural de la ciutat de Barcelona. Ha acollit estrenes mundials i és un referent de la música simfònica i coral del país.Recordem l'efemèride amb un dels concerts més emotius que el Palau de la Música ha viscut durant la seva recent història. El 2015, s'hi va cantar El cant de la senyera en una vetllada plena d'estelades . La cançó, amb lletra de Joan Maragall i música de Joan Millet, ha esdevingut l'himne i el símbol del sentiment català.