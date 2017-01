El ple de l'ajuntament de Badalona no ha pogut aprovat, oficialment, cap declaració de suport a la regidora musulmana de Guanyem Badalona, Fàtima Taleb , ni ha pogut acordar que el consistori es personi com a acusació particular en les causes obertes als jutjats per insults i agressions xenòfobes. El tacticisme polític s'ha imposat en el debat i govern i oposició han estat incapaços e posar-se d'acord.Tot i que inicialment estava previst aprovar que l'ajuntament es personés en la causa, el govern municipal ha retirat el punt i n'ha presentat un altre per delegar en l'alcaldessa la competència perquè ho fes en nom del ple, en aquest i en tots els delictes d'odi i discriminació que afectin en el futur a regidors del consistori. Els grups de l'oposició han lamentat l'oportunisme polític i han demanat tornar a la proposta original per poder-la aprovar. Finalment, però, el punt s'ha retirat i es preveu que es voti el mes vinent.El debat sobre el cas de Fàtima Taleb ha ocupat gairebé una hora del ple municipal de Badalona perquè finalment el punt s'hagi retirat sense acord dels grups i en un ambient molt tens en que el grup municipal del PP ha amenaçat fins i tot amb abandonar el plenari després que el tinent d'alcalde de Guanyem Badalona, José Téllez, hagi titllat Albiol i els seus votants de racista: "No m'estranya que a Badalona guanyi les eleccions un racista", ha dit en un moment del debat, tot i que després s'ha desdit.Tot i la tensió, tots els grups municipals han estat d'acord en condemnar els fets denunciats públicament aquesta setmana per Taleb, però no ha estat possible arribar a un pacte perquè aquesta unanimitat s'hagi pogut oficialitzar. El primer contratemps ha arribat abans del ple, a la junta de portaveus, quan el govern municipal ha retirat el punt de l'ordre del dia que havia d'aprovar que l'ajuntament es personés com a acusació particular.En el seu lloc n'ha presentat un altre que, en principi, comptava amb el beneplàcit del PSC –suficient perquè pogués prosperar la votació–. La proposta pretenia atorgar a l'alcaldessa, Dolors Sabater, les competències per personar-se en aquest cas i en els que es donessin en el futur, en nom de l'ajuntament i a través d'un decret d'alcaldia. L'argument del govern municipal era dotar d'agilitat al consistori per poder actuar amb rapidesa en els casos de delictes d'odi i discriminació contra regidors.L'oposició hi veu "oportunisme"Els grups de l'oposició, PSC inclòs, hi ha vist una operació d'oportunisme i han rebutjat donar "carta blanca" a l'alcaldessa per decidir quan sí i quan no l'ajuntament s'ha de personar com a acusació particular en litigis com el que ara afecta la regidora Fàtima Taleb. El PSC i CiU inclús han demanat fer un recés per tornar a refer la proposta inicial per poder-la votar favorablement, un acord al que, asseguren, s'hi haguessin sumat també Cs i el PP.El govern municipal, però, ha decidit finalment retirar el punt de l'ordre del dia i postposar el debat al ple municipal del pròxim mes, un cop es pugui consensuar un nou redactat en junta de portaveus. Taleb no ha intervingut al plenari, però sí ha tingut una acalorada conversa amb regidors d'altres partits per la manera en com s'ha desenvolupat el debat.

