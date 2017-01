Arsenio Fernández de Mesa, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

L'exdirector de la Guàrdia Civil i exdiputat del PP, Arsenio Fernández de Mesa, ha fitxat com a conseller independent per la companyia estatal Red Eléctrica . De Mesa va ser cessat com a màxim responsable del cos el novembre passat, després que Mariano Rajoy fos investit president i reorganitzés el govern.El consell d'administració de l'empresa estatal ha considerat "idoni" el perfil de Fernández de Mesa. "La seva experiència i coneixements en matèria de seguretat nacional són fonamentals per a la companyia", assegura Red Eléctrica en un comunicat. L'exdirector de la Guàrdia Civil és funcionari de carrera, però ocupa càrrecs públics des del 1989.Home de confiança de Mariano Rajoy, Fernández de Mesa sempre ha estat vinculat al PP. Primer, com a diputat i, des del 2011, com a màxim responsable del cos armat. El seu nomenament com a conseller independent de Red Eléctrica ha despertat suspicàcies perquè és l'enèssim exemple de portes giratòries entre responsables públics i companyies elèctriques.

