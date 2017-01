Pedro González-Trevijano, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

Una gravació destapada per El Diario implica el magistrat del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, en un suposat intent de suborn en la seva època com a rector de la Univeristat Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. El magistrat va ser nomenat pel govern de Mariano Rajoy el 2013 i va ser ponent de la sentència que va anular el 9-N.En l'àudio gravat el 2010 i que aquest dimarts ha vist la llum, l'ex-vicerrector, Javier Ramos, explica al professor que va enregistrar la conversa que González-Trevijano li va fer l'encàrrec de sopar amb David Ríos, que havia estat adversari seu en les eleccions al rectorat del 2009.L'objectiu suposadament era oferir-li diners i càrrecs a canvi de retirar una demanda contenciosa-administrativa contra González-Trevijano per presentar-se a un tercer mandat de rector, quan els estatuts de la universitat només en permeten dos. Tot i això, segons Ríos ha explicat ara al mitjà citat, es va negar a acceptar el suborn.

