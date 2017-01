Bob Dylan, guardonat a l'octubre amb el premi Nobel de literatura , llançarà el proper 31 de març un triple disc. El vocalista i arrenjador de Minnesota presentarà trenta cançons inèdites que faran un repàs als clàssics de la música nord-americana. Es tracta del primer àlbum triple de Dylan, que ja ha presentat 37 discos al llarg de la seva carrera. Aquesta matinada se n'ha donat a conèixer un dels temes, I could have told you.Amb el títol Triplicate, Dylan reinterpretarà algunes de les cançons més aclamades de la història musical dels Estats Units. Cadascun dels tres discos s'especialitzarà en un gènere i recollirà deu cançons d'una temàtica similar. El llançament anirà a càrrec de Jack Frost i serà el primer àlbum amb material propi que el cantant nord-americà treu des de principis de 2016.Dylan no va gravar sol el triple disc. El van acompanyar diversos compositors nord-americans i altres cantants, tot i que la discogràfica no ha volgut revelar els noms. L'àlbum sortirà en diversos formats i també es podrà comprar una edició numerada de luxe en vinil pensada per a col·leccionistes.

