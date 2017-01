Els experts creuen que la noia de la pintura seria la germana de Dalí, Anna Maria. Foto: Bonham's

La casa de subhastes Bonham's de Londres, al Regne Unit, posarà a la venda el proper 2 de març un quadre inèdit de Salvador Dalí. L'obra va ser pintada el 1925, però se n'havia perdut totalment el rastre i l'únic testimoni que confirmava la seva existència era una fotografia en blanc-i-negre del 1929. Un particular ha recuperat la pintura i l'ha fet arribar a la casa de subhastes londinenca, que calcula vendre-la per almenys un milió d'euros.El quadre, que porta per títol Figura de perfil, és una pintura a l'oli elaborada amb una tècnica fins ara desconeguda i inèdita en l'obra de Dalí. Mostra una dona d'esquena -que podria ser la seva germana Anna Maria. observant una cala de Cadaqués des d'una finestra oberta. És un retrat de la primera etapa artística del pintor de Figueres i, segons els experts, és el reflex d'un Dalí menys surrealista i més experimental en l'ús de les tècniques pictòriques.El que els experts no acaben d'entendre és com el quadre s'ha mantingut ocult fins ara. El pintor el va regalar a la seva germana, que al seu torn el va donar al farmacèutic Joaquim Cosí. Sembla que haurien estat els seus descendents els que ara s'haurien decidit a vendre'l a través de Bonhams, tot i que la casa de subhastes manté el secretisme sobre el propietari de l'obra.

