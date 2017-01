La fiscalia sol·licita una pena de 15 anys de presó per Ramon Franch, l'únic acusat per la mort d'una veïna dels Pallaresos (Tarragonès) que està desapareguda des de fa un any i mig. L'home està processat per un delicte d'homicidi. Segons l'escrit d'acusació del fiscal, aquest agent immobiliari va decidir matar Carmen Gallart i desfer-se del seu cos per evitar la celebració d'un judici en què ella l'acusava d'estafa. El cadàver de la víctima no ha aparegut, però els Mossos d'Esquadra sospiten que Franch l'hauria ocultat en algun indret del Pirineu. Per la seva banda, l'acusació particular sol·licita una pena de 20 anys de presó per assassinat. El judici se celebrarà amb jurat popular a l'Audiència de Tarragona, possiblement abans de finals d'any.Ramon Franch i Carmen Gallart mantenien un litigi per estafa que es remunta a l'any 2006. Aquell any, la dona va contractar els serveis de la immobiliària Franch, situada en plena Rambla Nova de Tarragona, amb l'objectiu de posar a la venda una casa que tenia a la platja del Miracle i adquirir un habitatge a la zona de la Muntanyeta, al barri de Sant Pere i Sant Pau.L'empresari va fer creure a la dona que tenia un comprador per al seu domicili i, aquesta, va demanar un préstec per comprar el segon habitatge. Totes dues operacions les va gestionar l'acusat, que es va embutxacar una comissió de 45.000 euros. Com que la primera operació va resultar un engany, la dona es va veure obligada a demanar més préstecs i a desfer-se de les seves propietats per pagar els deutes.Com a conseqüència d'aquests fets, Gallart va presentar una querella contra Franch pels delictes d'estafa i falsedat documental. El cas havia d'arribar a judici els dies 29 i 30 de setembre del 2015. Franch s'enfrontava a una petició de la fiscalia de fins a sis anys de presó, quinze mesos de multa i una indemnització d'1,5 MEUR.Segons el fiscal, però, en tenir coneixement del senyalament del judici i davant les greus conseqüències a què hauria de fer front, Franch va intentar arribar a un acord econòmic amb Carmen Gallart en diverses ocasions perquè s'apartés del procediment. Com que els intents van ser infructuosos, el processat va decidir acabar amb la vida de la dona i fer desaparèixer el seu cos per impedir la seva localització, segons el ministeri públic.Un cop traçat el pla, "amb consciència i voluntat d'ocasionar-li la mort", Franch va demanar el cotxe a una coneguda amb l'excusa de fer vigilàncies a la seva dona per una presumpta infidelitat. Tan bon punt va disposar del vehicle, l'agent immobiliari va tintar els vidres del cotxe per impedir que pogués ser reconegut i va iniciar diversos seguiments a la dona amb l'objectiu de localitzar-la durant els mesos de maig i juny del 2015.Cap a les 11 del matí del 18 de juny del 2015, Franch va trobar la dona al carrer als Pallaresos "aconseguint voluntàriament o forçada, que s'introduís en el vehicle". En un indret i moment només coneguts per ell, segons el fiscal, la va matar. Més tard, l'agent immobiliari va estacionar el vehicle a l'interior del seu pàrquing, situat a la Baixada del Toro de Tarragona. Allà, "estant viva o després d'haver-la matat", va introduir la dona al maleter del vehicle prestat.L'anàlisi de diverses restes de sang localitzades al vehicle van confirmar que pertanyien a Carme Gallart, de 65 anys. Els investigadors, que mantenen que la dona no va desaparèixer voluntàriament, sospiten que Franch s'hauria desfet del cadàver en algun indret del Pirineu d'Osca. A més, el rastre del seu telèfon mòbil va revelar que l'home havia fet el mateix viatge un mes abans, possiblement per realitzar alguna mena de preparatiu sobre el terreny.El fiscal sosté que, des del 18 de juny del 2015, Carme Gallart no ha donat senyals de vida. Així, no consta que hagi contactat amb cap familiar ni que hagi realitzat cap operació als seus comptes bancaris. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van detenir Franch el 16 de març del 2016. El jutjat d'instrucció número 3 de Tarragona va decretar el seu ingrés a presó per un delicte d'homicidi amb ocultació de cadàver.En el seu escrit d'acusació, el fiscal sol·licita una pena de 15 anys de presó per homicidi i la prohibició d'aproximar-se als familiars de la dona a un radi d'un quilòmetre durant un període de 20 anys i de comunicar-se amb ells. A més, la fiscalia sol·licita que l'home indemnitzi els familiars de la dona -els seus pares i dos fills- amb un total de 600.000 euros.

