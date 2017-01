L'helicòpter està parat en un hangar des del mes de juliol Foto: ACN

El Servei Català de Trànsit no disposa de mitjans aeris per controlar les imprudències que cometin els conductors a les carreteres catalanes. Segons avança El Periódico , l' helicòpter que Interior va presentar el mes de febrer del 2016 per lluitar contra les infraccions al volant no pot volar des del mes de juliol. Un litigi entre les dues companyies que es volien adjudicar el servei ha obligat els Mossos d'Esquadra a tancar l'aeronau en un hangar.L'helicòpter està equipat amb una càmera d'alta precisió que pot detectar els conductors que parlen pel mòbil o que no porten el cinturó . També disposa d'un sistema capaç de calcular la velocitat dels vehicles per identificar els que superen el límit permès. El conseller Jordi Jané el va presentar com una peça imprescindible per a prevenir accidents, però l'aparell només ha volat durant cinc mesos.Interior va obrir un concurs per escollir el model d'helicòpter que utilitzaria. S'hi van presentar dues empreses i la que no va obtenir l'adjudicació va presentar recurs. Això ha obligat el departament a aparcar l'aeronau en un hangar fins que la justícia resolgui si el procediment del concurs va seguir tots els criteris establerts per llei.Per suplir la baixa de l'helicòpter presentat al febrer, Interior va contractar-ne un altre amb menys prestacions. Aquest altre aparell no disposa d'una càmera capaç de detectar les infreccions dels conductors ni pot identificar els vehicles que circulen per sobre de la velocitat permesa. A més, des de finals de desembre tampoc vola perquè ha hagut de ser sotmès a una inspecció rutinària completa.

