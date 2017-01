L'any passat, i per curiositat periodística, vaig començar a escriure'm amb Phineas Fisher. O, més aviat, hauria de dir que m'escrivia amb algú que deia que era Phineas Fisher perquè, al món dels hackers, en l'obscuritat del ciberespai, no saps mai del cert amb qui estàs parlant. Només un detall li donava credibilitat: feia servir el mateix compte a Twitter, @gammagroupPR, que havia fet servir l'autor de l'atac a Hacking Team.



Respecte a la vida privada de Phineas, poc podria dir perquè tot el que va explicar podia ser mentida, afirmacions incomprovables. Més fàcil seria saber què pensava perquè és difícil simular unes conviccions políticosocials tan fermes com les seves. Les cançons que posen banda sonora al vídeo on mostra com hackeja el servidor del Sindicat dels Mossos (SME) són tota una bandera.



Em deia: "Molts hackers, quan creixen i aconsegueixen una feina ben pagada, obliden el hacktivisme. Per això vaig incloure al vídeo dels Mossos la cançó: "Which side are you on?". Volen mantenir la seva imatge d'hacker i rebel al mateix temps que tenir una vida estable i còmode".



"Quan era més jove" -em va explicar- "admirava expropiadors com Lucio Urtubia, Enric Duran i Los Solidarios, no guàrdies de seguretat dels bancs. Davant aquest sistema responsable de tanta misèria i destrucció, el fet ètic és atacar-lo, no protegir-lo".



Un dia li vaig preguntar: "Per què vas atacar els Mossos?". I em va respondre: "Buscava evidències de què estaven espiant activistes o alguna cosa semblant. En cinc minuts de buscar a Google "mossos" ja havia trobat la plana del Sindicat i l'error de SQL Injection que tenia. A les bases de dades hi havia els números de placa i això permetia relacionar-los amb els noms dels policies, podia ser útil per a periodistes que investiguessin casos d'abusos". I com que, segons ell, "no volia perdre-hi gaire més temps, tenia altres coses més interessants a fer", va decidir "assaltar el compte a Twitter, filtrar la base de dades i adéu".



Una demostració que va anar amb presses, és un error que el molestava: "No em vaig adonar que a l'arxiu torrent on vaig posar totes les dades també hi havia una base de dades de 4.200 estudiants de l'acadèmia de policia online del Sindicat". El preocupava perquè "volia difondre la informació per si algú intentava investigar la policia de forma seriosa, no perquè gent normal es trobés que li feien bromes telefòniques o algú enviava una pizza a casa seva". Circumstàncies que, assegurava, "si hem de ser honestos, són els únics perills reals als quals s'enfronten els Mossos amb aquesta filtració".



Mentre parlàvem passaven les setmanes i no parava la seva activitat hacktivista. Va donar 10.000 dòlars- que assegurava haver "expropiat" a un banc- als anticapitalistes kurds de Rojava. I va proposar formar un moviment polític hacktivista, proposta que li va reportar l'aplaudiment de la musa dels Anonymous, Biella Coleman, i es va deixar entrevistar davant les càmeres disfressat de titella.



Un dia, em va enviar un mail amb només una frase: "No és senyal de bona salut estar ben adaptat a una societat profundament malalta". Li vaig dir que no el deixaria marxar sense entrevistar-lo i em va preguntar què volia saber. A la babalà, li vaig dir: "Què opines de la comunitat hacker?". I aquesta va ser la seva resposta: "Honestament, no em relaciono amb altres hackers, per a mi la comunitat hacker són una colla de mamons, narcisistes, grans egos, masclistes i competitius. M'identifico més amb els punks".



A mitjans de desembre, el compte de Twitter @gammagroupPR va desaparèixer, així com el de Phineas que tenia als fòrums de Reddit. Des de llavors tampoc respon als missatges de correu electrònic. Sabia que s'havia posat en marxa la maquinària de les detencions? El darrer cop que vam saber d'ell i la seva revolució, #HackBack, va ser en l'atac a la plana web del Club Bilderberg, que durant hores va lluir un text realment molt d'ell: "Nosaltres, la gent lliure, lluitarem per tu fins i tot sense preguntar-te".