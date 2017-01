Façana de l'Ajuntament de Barcelona. Foto: Adrià Costa

Les oficines d'habitatge de Barcelona dels deu districtes de la ciutat oferiran un servei d'assessorament específic per a les famílies que necessitin reclamar clàusules sòl , i acompanyaran les persones en risc d'exclusió residencial en l'aplicació de la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge, la qual garanteix, per exemple, el reallotjament obligatori per part dels grans propietaris, ha informat l'Ajuntament en un comunicat Segons el consistori, el personal de direcció, el de gerència i les advocades de les deu oficines d'habitatge (al voltant de 40 persones) reben formació aquest dimarts, cosa que té com a objectiu aconseguir que els afectats per les clàusules abusives i per desnonaments per motius econòmics disposin de "la millor informació" per fer efectius els seus drets. Es preveu iniciar l'assessorament en els pròxims dies i s'editarà un fulletó informatiu.L'assessorament en clàusules sòl està relacionat amb una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha determinat la retroactivitat de la devolució d'aquestes clàusules i també amb la confusió que ha generat entre les persones afectades el Reial Decret-llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, aprovat pel Consell de Ministres.El govern espanyol ha impulsat una solució alternativa als tribunals per als milions d'afectats. El Reial Decret hauria de servir de mecanisme per garantir que les entitats bancàries retornin els diners cobrats per les clàusules sòl als afectats sense haver de recórrer als tribunals, en un màxim de tres mesos, i sense costos per als afectats. Serà obligatori per a les entitats bancàries si l'usuari ho reclama per aquesta via, ha recordat el consistori.

