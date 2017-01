El homenaje que hoy rendimos a Rita Barberá es también para todos los concejales y para tantos a los que el terrorismo arrebató la vida pic.twitter.com/JzPFDMw3Xb — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 31 de gener de 2017

@marianorajoy En una sola frase has ensalzado la figura de una criminal repugnante y empleado a las víctimas del terrorismo como arma electoral. RECORD. — El poderoso Crom (@ElPoderosoCrom) 31 de gener de 2017

Porque hay que tener mucho cuajo para equiparar a Rita Barberá con las personas que perdieron la vida a manos de ETA, @marianorajoy — Rose (@MsRose_84) 31 de gener de 2017

@MsRose_84 Espero que las asociaciones de victimas protesten por esta comparación fuera de lugar y sin sentido común — Francisco (@frangofran55) 31 de gener de 2017

@marianorajoy No puede ser real que estéis comparando a Rita Barberá con las víctimas del terrorismo. Sería repugnante hasta para vosotros — Valentín García (@ValGaral) 31 de gener de 2017

@marianorajoy Es que a Rita la mataron los terroristas? Me parece que se ha colao con la comparación. Y si tan buena era, porque la expulso? — HarleyBokeron (@HarleyBokeron) 31 de gener de 2017

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha fet assistit aquest dimarts a l'homenatge que se li ha fet a l'exalcaldessa de València, Rita Barberá. Mentre era allà, ha aprofitat per fer algunes piulades. Una d'elles ha pres l'atenció de diversos usuaris de Twitter, en què aprofitava per homenatjar-la, així com als regidors i també totes les víctimes del terrorisme. "L'homenatge que avui rendim a Rita Barberá és també per a tots els regidors i per a tants als quals el terrorisme ha pres la vida", ha escrit al seu Twitter.Aquesta relació entre l'exalcaldessa de València i el terrorisme no ha estat compresa entre els usuaris de la xarxa, que s'han mostrat sorpresos per les paraules del president del Partit Popular. D'altres, directament li han retret aquest homenatge i l'ús que fa de les víctimes del terrorisme com a "arma electoral". "Seria repugnant fins i tot per vosaltres", ha piulat l'usuari @ValGaral, per posar un altre exemple. Algunes de les crítiques i la incomprensió les recollim a continuació.

