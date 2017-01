La poblacio immigrada a Badalona es tota als mateixos barris. Les zones mes humils i colpejades per la crisi i la massificació son les que han de patir els inconvenients a les escoles CAPs i altres serveis socials.



Bàsicament als barris populars es on hi ha concentrada la població i en alguns es del 50% com per exemple Sant Roc que sempre ha tingut problemes i continua.



Una idea seria que l'ajuntament contractes autocars o la tubsal cambies rutes(gratuites) per distribuir els nens del centre de la ciutat , on no hi ha immigracio, cap a les escoles i instituts del sud de Badalona i el contrari.

A veure tots aquests que parlen tant dels dels seus barris "monoculturals".



Haurieu d'investigar una miqueta i informar dels problemes que tenen entre els immigrants gitanos vs gitanos romanesos vs pakistani vs marroquins vs chinesos. No son nomes els veins de tota la vida.