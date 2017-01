Continua la flama. Aquest és el bon dia irrespirable que ens dóna Repsol amb connivència dels polítics @Celnet_Francoli pic.twitter.com/w8l4ysLsfN — MartaMinguellaRebull (@marta_minguella) 31 de gener de 2017

La Flama del Camp d Tarragona serà més famosa q la dl Canigó... a costa d la nostra salut, és clarhttps://t.co/gH22sqhDCb@CelNet_Francoli — Laia Estrada (@EstradaLaia) 31 de gener de 2017

La flama de les torxes del polígon Nord de la Pobla de Mafumet torna a ser notícia. Aquesta nit el cel s'ha enrogit per la intensa flamarada que emetia la planta petroquímica de Repsol. Aquest paisatge, habitual durant els darrers dies, ha provocat que diversos ciutadans hagin denunciat a través dels comptes de Twitter aquesta situació. La Plataforma Cel Net -grup d'activistes que porten per bandera la reclamació de l'estudi de la qualitat de l'aire-, així com membres de la CUP i la CGT hi han dit la seva a través de les xarxes socials.Aquesta flama vindria provocada per la crema l'etilè sobrant. L'acció provoca que tant el volum com la intensitat augmenti considerablement. Una avaria divendres passat, va obligar a aturar la planta d'olefines i aquesta en seria la causa.El diputat de la CUP, Sergi Saladié ha denunciat aquest nou episodi a les instal·lacions de Repsol i ha informat que aquest dimecres es debatrà a la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya una proposta de resolució presentada per la CUP-CC, en què s'instarà al govern a realitzar l'estudi de qualitat ambiental per aquest any 2017, tal com s'havia compromès la Generalitat.Aquest estudi, segons el diputat, "és el primer pas per iniciar una nova política que primi els interessos de la ciutadania, en lloc dels de les empreses multinacionals, que impliqui l'adopció de noves mesures per garantir la salut de les persones, i que doni elements de judici per debatre sobre la nova República que volem construir".

