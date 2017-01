L'Ajuntament de Sabadell ha posat fil a l'agulla per crear una marca pròpia de ciutat que ajudi a definir com ha de ser el Sabadell del futur, fomenti l'orgull de pertinença i permeti posicionar el nom del municipi més enllà del seu àmbit d'influència. Per fer-ho possible el consistori ha encarregat a l'Escola Superior de Disseny (ESDi) i la Fundació del Disseny Tèxtil que dugui a terme un projecte de conceptualització, disseny i execució de la marca Sabadell que compta amb la participació d'un gran nombre d'agents representatius del municipi. La previsió és que el treball estigui enllestit el proper 21 de juliol.El projecte gira a l'entorn de la imatge de Sabadell que existeix actualment i l'està executant la Unitat d'Anàlisis i Tendències Socials de l'ESDi. Actualment es troba en la fase inicial de diagnosi que inclou focus grup, entrevistes en profunditat a personatges representatius de la ciutat i una enquesta oberta a la ciutadania en què s'espera que hi participin un mínim de 2.000 persones i que es penjarà a la pàgina web de l'Ajuntament. "En els focus grup hi han participat entitats de la ciutat, membres de l'equip de govern, persones destacades del territori i finalment es farà una altre amb l'oposició de l'Ajuntament", ha explicat Encarna Ruiz, responsable del projecte.Ruiz ha comentat que entre les entitats que hi prenen part s'hi troben per exemple el Club Natació Sabadell, la Fundació Bosch i Cardellach, els Castells de Sabadell, el Gremi d'Hosteleria, la Cambra de Comerç, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Hospital Parc Taulí, l'Alliance Française o diversos mitjans de comunicació."La nostra voluntat és que sigui un projecte el més ampli possible", ha assegurat la regidora responsable de l'Àrea de Promoció de la Ciutat, Marisol Martínez, que considera que les entitats que formen Sabadell "són de primera línia i compten amb una riquesa, coneixement i possibilitats enormes". Així mateix ha dit que el consistori és conscient que construir una imatge de ciutat no és només feina del govern: "Estem posant els fonaments partint d'aquesta vessant social", ha apuntat.Amb tot el material recollit es construirà un discurs i es determinaran les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que existeixen. Tot plegat permetrà als responsables del projecte dissenyar una campanya de comunicació que el govern local implementarà amb polítiques concretes.Entre les debilitats que s'han detectat en la fase inicial destaca el fet que existeix un problema de comunicació tan intern com extern. "Els participants en aquesta fase coincideixen a destacar que necessitem estar més assabentats del que passa a la ciutat i alhora comunicar més a la resta del món", ha explicat Encarna Ruiz.En aquesta línia ha afirmat que un dels àmbits als quals s'ha donat més importància ha estat el de l'educació "perquè és quan som petits quan es crea la imatge i el sentiment de pertinença".Entre els punts forts es troben aspectes com el concepte de ciutat acollidora i solidària, la multiculturalitat o el tèxtil com a element històric identitari.Amb aquest projecte la ciutat segueix l'exemple d'altres municipis catalans que en els darrers anys han construït una marca pròpia com Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat o Vic.Antoni Garrell, director de l'ESDi, ha assegurat que es tracta d'un procés molt rigorós i que no compta amb cap mena de limitació per part del consistori. "Destaca per la llibertat absoluta que tenen els especialistes perquè sigui extremadament obert i això demostra que existeix una voluntat molt gran de conèixer realment on som per avançar", ha assenyalat.Garrell confia que aquest estudi no acabi sent quelcom que quedi arxivat a l'armari, sinó que esdevingui un programa que realment permeti projectar i comunicar. "Hem de recuperar l'orgull que a vegades embla que tinguem una mica tocat", ha advertit.

