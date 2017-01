El conflicte entre l'Ajuntament de Mollet del Vallès i la comunitat musulmana Al Huda per la instal·lació d'una mesquita al municipi es remunta al 2012 i, avui per avui, encara no està tancat. Ara, a més, s'hi ha afegit un nou actor, ERC.Els republicans van denunciar el passat mes d'abril de 2016 l'alcalde del municipi, Josep Monràs, per un delicte de prevaricació i incitació a l'odi. L'acusaven d'haver modificat el planejament urbanístic a propòsit per poder denegar la llicència de la mesquita, ja que es pretén fer en una zona on no està permès l'ús religiós. Monràs contraataca ara, un cop la Fiscalia ha arxivat la denúncia, i titlla els republicans de "miserables" per "intentar provocar un escarni públic per arribar al poder". Avisa que estudiarà querellar-se ERC per les "falsedats" que, segons ell, apareixen en la denúncia.Després d'un any de converses amb l'Ajuntament sobre el futur de la comunitat musulmana, Al Huda va comprar el 2013 un local a l'avinguda Badalona de Mollet del Vallès per fer-hi una mesquita, ja en un ambient tens de relacions amb el consistori, que aquell mateix any aprovava una modificació del planejament urbanístic que prohibia els usos religiosos per a nous equipaments al centre del municipi.Tot i que la justícia ha donat la raó a l'Ajuntament, el grup municipal d'ERC i la secció local del partit al municipi han decidit intercedir per la comunitat musulmana i portar el cas novament davant la justícia. L'abril del 2016 presentaven una denúncia a Fiscalia, sense que aquesta hagi transcendit fins al moment, quan el mateix govern municipal ha comparegut per anunciar l'arxiu i carregar durament contra els republicans.Els acusen de presentar denúncies falses per voler desgastar el govern municipal i, així, intentar configurar una majoria alternativa al PSC, que actualment governa en minoria el municipi. "Ens han volgut imputar temes tan greus com prevaricació urbanística i odi i discriminació. Volen el poder a qualsevol preu i això és antidemocràtic", ha etzibat Monràs."Aquest intent de denúncia ha estat arxivat per la Fiscalia, que reconeix que no hi ha hagut cap element d'indici de cap tipus de delicte. És una denuncia amb falsedats que posarem en coneixement de la justícia", afegeix l'alcalde, que explica que també ha posat el cas en coneixement del president d'ERC, Oriol Junqueras, per tal de demanar-li explicacions: "Han fet una política de baix nivell i miserable, que entenc que no és la política d'ERC a Catalunya"D'altra banda, l'alcalde també ha insistit que la comunitat musulmana no té llicència per instal·lar la mesquita ni l'ha tinguda mai i avisa que l'actual petició que hi ha sobre la taula per obrir l'espai amb usos educatius i culturals és un "engany a la llei".La comunitat musulmana espera obtenir llicència per obrir el local, no ja com a mesquita, sinó com a centre cultural, un moviment que Monràs no accepta i es manté en el "no" a l'equipament d'Al Huda: "Hi ha una norma urbanística que diuen on es pot fer i on no", ha sentenciat l'alcalde.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)