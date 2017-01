El judici del 9-N ja té guió. Dilluns que ve, 6 de febrer, començarà el procés contra l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per la seva vinculació amb el procés participatiu del 2014, un judici que es farà a la seu del TSJC tot i que també s'havia apuntat com a opció la Ciutat de la Justícia. Les entitats sobiranistes, que han fet una crida a acompanyar Mas, Ortega i Rigau per demostrar el rebuig a la judicialització de la política catalana, preveuen una mobilització massiva al passeig Lluís Companys . L'expresident i l'exconselleres declararan el mateix dilluns al matí, a petició tant del ministeri fiscal com de l'acusació popular.En els dies posteriors també passaran per la seu del TSJC noms propis de la política catalana i ex-alts càrrecs amb responsabilitat al Govern quan es va celebrar la consulta del 9-N. Dimarts declararà, per exemple, Joan Cañada, coordinador del procés participatiu que va arrossegar més de 2,3 milions de catalans a les urnes.Dimecres, també en qualitat de testimonis, hauran de personar-se davant del tribunal el cap de files del PDECat al Congrés Francesc Homs -portaveu i conseller del Govern en aquell moment; els expresidents del Parlament Núria de Gispert i Joan Rigol; i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, entre d'altres. Durant la setmana estan citats a declarar ex-col·laboradors de Mas, Ortega i Rigau.La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha assegurat que el conjunt del Govern acompanyarà l’expresident de la Generalitat Artur Mas i les ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau al TSJC, on se celebrarà un judici “polític” per la consulta del 9-N a partir de dilluns que ve.En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Munté ha explicat que molts membres que formaven part del Govern el novembre del 2014 també hi assistiran. “Els acompanyarem perquè ens fem solidaris de la persecució política que estan patint”, ha afegit. En principi, els únics consellers que no hi assistiran, com en la resta de judicis similars, seran els titulars d'Interior i de Justícia.

