El calendari del referèndum és el gran assumpte de la política catalana després que la CUP hagi decidit votar a favor dels pressupostos de la Generalitat per al 2017. Es possible avançar-lo i fer-lo abans de la segona quinzena del mes de setembre, que és el límit fixat per Junts pel Sí i la CUP? La resposta de la consellera de la Presidència, Neus Munté, ha estat afirmativa en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu. El motiu, segons Munté, és l'excepcionalitat del moment polític i la judicialització del procés.Malgrat això, la consellera ha definit com a "horitzó" la data del setembre, i ha volgut defensar que el Govern està treballant dins la legalitat per acordar el referèndum. "No hi ha cap data fixada, sinó un marge temporal. Ens mantenim en aquest calendari. Si considerem que és oportú avançar-ho, es pot fer, sempre i quan es donin les garanties necessàries", ha apuntat Munté. "La data està al servei de l'estratègia i de fer-lo bé", ha resumit posteriorment, vinculant un avançament a les inhabilitacions de càrrecs públics com ara la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.Al llarg dels últims dies, dirigents destacats de la CUP han exigit a l'executiu que el referèndum es faci abans de l'estiu. Es tracta d'una hipòtesi que sempre ha estat sobre la taula en la mesura que el límit màxim està situat al setembre, però encara no hi ha res decidit. El Pacte Nacional sobre la consulta vinculant, que ja té preparat el manifest, manté de moment que la via adequada és l'acordada per tal que el resultat sigui efectiu.El vicepresident Oriol Junqueras, en dues entrevistes a RAC1 i a Catalunya Ràdio, ha determinat els dos últims dies que existeix la possibilitat de celebrar el referèndum abans de l'estiu , una tesi que també ha compartit l'expresident Artur Mas en cas que sigui necessari donades les circumstàncies. Carles Puigdemont traslladarà a Mariano Rajoy la voluntat d'acordar la votació, però rebrà un "no" per resposta.Sobre les paraules d'Anna Gabriel, diputada de la CUP, assegurant en una entrevista a NacióDigital que el procés no culminarà passant "de la llei a la llei", la consellera ha apuntat que l'objectiu de l'executiu segueix sent "passar d'una legalitat a una altra". La representant anticapitalista, en canvi, sosté que hi haurà un període de "confrontació democràtica" en la fase final del procés independentista.Mentrestant, davant la impugnació dels pressupostos al Consell de Garantries Estatutàries (CGE) per part de Ciutadans, Munté ha apuntat que els comptes són necessaris per qüestions socials.

