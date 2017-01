Aclaración definitiva para separatistas: votar para cambiar la ley es democrático, votar para vulnerarla no lo es. — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) January 31, 2017

Los separatistas han de reconocer que su referéndum no es posible en un Estado de Derecho y que si lo celebran, se situarán fuera. — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) January 31, 2017

Los separatistas han de comprender que el Estado de Derecho que se quieren saltar, es el mismo que protege sus derechos y libertades. — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) January 31, 2017

Cuando se busca la libertad fuera del Estado de Derecho, se cae en la tiranía y la guerra. — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) January 31, 2017

Fuera del marco del Estado de Derecho, los conflictos se resuelven por la fuerza. Son conscientes de ello los separatistas? — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) January 31, 2017

Gracias por ser tan Franco. pic.twitter.com/8i253UjiqJ — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) January 31, 2017

Former European Parl. Vice-President, Vidal-Quadras, implies that the use of force should be used against the Catalan pro-indy movement. pic.twitter.com/gzzUUEUvHg — Aleix Sarri Camargo (@aleixsarri) January 31, 2017

Alejo Vidal-Quadras - The King is Back 2016/17 Goals/Skills & Tricks |HD pic.twitter.com/B4ak117U9p — Ber (@Berlustinho) January 31, 2017

Dentro de la ONU no se mueve un tanque o avión sin el permiso del mando central. Es consciente Alejo Vidal-Quadras?https://t.co/x9abHE6YJd — Dario ||*|| A punt (@dari_low) January 31, 2017

Don Alejo Vidal-Quadras nos explica en cuatro tweets por qué las urnas no son democráticas y los tanques sí lo son. Queda muy claro #ae pic.twitter.com/bbtsZuLQDe — CNI Cataluña (@CNICatalunya) January 31, 2017

L'ex-eurodiputat del PP Aleix Vidal-Quadras ha amenaçat aquest dimarts als independentistes afirmant que els conflictes que se situen fora del marc de l'estat de dret es resolen "per la força". Així ho ha expressat a través d'un seguit de piulades al seu compte de Twitter. "Són conscients d'això els separatistes?", s'ha preguntat el també ex-líder del PP a Catalunya i ex-dirigent de Vox.Vidal-Quadras ha iniciat els seus tuits d'aquest dimarts amb una "Aclaració definitiva per als separatistes: votar per canviar la llei és democràtic, votar par vulnerar-la no ho és". Després ha afegit que si els independentistes fan un referèndum es situaran "fora de l'estat de dret" i que això suposaria "caure en la tirania i la guerra". No és el primer cop que l'ex-dirigent popular s'expressa amb aquesta contundència. El 2012 Vidal Quadras va demanar al govern espanyol que intervingués Catalunya amb la Guardia Civil fent ús de l’article 155 de la Constitució.La reacció a la xarxa no s'ha fet esperar i diversos usuaris de Twitter, entre ells el líder de l'esquerra independentista basca, Arnaldo Otegi, han criticat aquestes declaracions:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)