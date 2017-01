Carles Puigdemont, sosté el Govern, no té perquè donar explicacions al Parlament arran de les declaracions de Santi Vidal. Així hi ha argumentat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Neus Munté, en la roda de premsa posterior al consell executiu. "Qui millor pot donar les explicacions és el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, que compareixerà a petició pròpia", ha apuntat Munté, que ha esclatat contra el PP en resposta a les preguntes dels periodistes sobre el cas i les crítiques vessades pels conservadors a l'executiu.Segons dirigents del PP que han parlat aquests dies en públic, els plans del Govern descrits per Vidal són "xenòfobs", i això ha irritat la consellera de la Presidència. Munté ha recordat els postulats que feia servir Xavier García Albiol quan era alcalde de Badalona, moment en què parlava de "netejar" els barris amb més immigrants, i les comparacions que s'han fet entre l'independentisme i el nazisme.En un moment determinat, Munté ha tret la informació de La Razón en què apareixien les fotos de DNI de jutges sobiranistes. "Són informacions gravíssimes", ha considerat la consellera, que ha trobat "intolerable" que es qualifiqui el Govern de "xenòfob". La dirigent nacionalista també ha retret el paper de Jorge Fernández Díaz i les gravacions "en què es parlava de destrossar el sistema sanitari català"."Tot és fals", ha determinat sobre les polèmiques paraules de Vidal, que van acabar amb el seu càrrec com a senador d'ERC.

