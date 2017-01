El col·lapse quilomètric que es va viure a la carretera C-16 aquest cap de setmana, des de Berga i fins passat el túnel del Cadí , ha estat, per a molts ciutadans, la gota que ha fet vessar el got. L'elevat nombre de cotxes que circulaven en direcció a la Cerdanya, així com la nevada a cotes mitjanes i l'obligatorietat de posar cadenes, van crear una congestió desmesurada, que va generar més de 30 quilòmetres de cua, amb diversos punts on els vehicles quedaven parats sense poder avançar. Un problema excepcional, segons han coincidit en declaracions aels tres alcaldes de les poblacions més afectades, Jesús Calderer (Cercs), Josep Lara (Guardiola de Berguedà) i Nicolás Viso (Bagà), però amb un condicionant de fons que s'ha de solucionar pel que fa a infraestructures.Tal com ha explicat Lara, es va generar una "casualitat" de tres factors que van ser els que van generar el col·lapse. En primer lloc, la nevada que va començar a l'Alt Berguedà a partir de la tarda i que no estava prevista a cotes tan baixes. En segon lloc, el fet que fos divendres i, per conseqüent, l'operació sortida de milers de cotxes amb famílies que volien arribar a punts amb neu. I per acabar, el fet que els Mossos d'Esquadra realitzessin petits talls a la carretera, demanant als vehicles que posessin les cadenes. En aquest punt, molts cotxes no van poder continuar, i tant Guardiola com Bagà es van omplir de gent que es va refugiar de la cua, tot buscant botigues on comprar cadenes.Aquesta situació "indignant", segons els tres alcaldes, es va viure "amb molta preocupació", ha explicat el batlle de Cercs, Jesús Calderer, ja que els municipis van quedar totalment incomunicats. Tal com ha explicat, era gairebé impossible que la mateixa població pogués entrar o sortir al poble, i molts ho van haver de fer a través de carreteres secundàries. En qualsevol cas, ha afirmat, es va tenir "molta sort" que no passés res "més complicat", tot i que la situació va ser "molt desagradable" per als ciutadans.En aquest mateix sentit, l'alcalde de Bagà, Nicolás Viso, ha recordat que el col·lapse va afectar milers de persones de Barcelona i l'àrea metropolitana, però també molta gent de la mateixa comarca que, per motius personals o laborals, s'havien de desplaçar i no ho van poder fer. "Hi ha gent que necessita aquesta via per anar a treballar i guanyar-se les garrofes, i es va parlar molt de la gent que anava a esquiar i molt poc de la gent que anava o venia de treballar", ha denunciat."La C-16 és una via que no assumeix prou vehicles en moments puntuals", ha declarat l'alcalde de Guardiola. Això es va poder veure de manera flagrant aquest cap de setmana, tot i que els problemes sovintegen, sobretot els diumenges, de forma reiterada durant la temporada d'esquí i de bolets. Per això, segons el seu punt de vista, és important tirar endavant el projecte de carril reversible perquè, en determinats moments, es pugui donar "fluïdesa" a la via. Pel que fa al desdoblament, Lara ha considerat que és un projecte massa agosarat, que podria provocar una important "destrossa ambiental" quan, per altra banda, el col·lapse només és en dies puntuals. De la mateixa manera ho veu l'alcalde de Cercs. Segons Calderer, la solució està en "accelerar el projecte de carril reversible", i que aquest es pugui començar a tirar endavant "amb certa urgència", amb l'objectiu que no es donin més situacions com la d'aquest cap de setmana.En aquest punt, però, l'alcalde de Bagà creu que s'ha de donar un pas més. Per a ell, s'està parlant d'un "problema d'infraestructura", ja que es passa d'una autovia de quatre carrils a una carretera de dos. "Fins que no hi hagi un desdoblament com Déu mana, qualsevol incidència en aquest tram provocarà cues", ha sentenciat. Per això, Viso és partidari del desdoblament de la via, i no només del carril reversible: "Jo ja vaig dir en el seu moment que la possible solució d'un carril reversible estava pensada per a la gent que va a la Cerdanya i no està pensada per a la que viu al Berguedà, i cal que facin alguna cosa".Respecte de l'aixecament de barreres del Túnel del Cadí, que finalment no es va produir , l'alcalde de Bagà també ha afirmat que és una qüestió que "no hagués solucionat el tap", tot i que sí que hagués "compensat" determinada gent que, a causa de la congestió, portava hores a la carretera. "Igualment, però, la decisió no l'havíem de prendre nosaltres", ha deixat clar.

