Compte amb el comentari de les 17:17, compara sense embuts la voluntat d'independència de la Catalunya actual amb la segona república, la guerra civil, la segona guerra mundial i Auschwitz on s'hi pot llegir "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it". M'imagino que es tracta d'un simpatizant de Ciudadanos o un d'aquests que cada 12 d'Octubre venen a Barcelona en autocar.