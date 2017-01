Aerogenerador d'energia eòlica. Foto: Som Energia

El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha presentat aquest dimarts les bases del Pacte Nacional per la Transició Energètica . Les prioritats, segons Baiget, són "situar el ciutadà al centre del model energètic", garantir la seguretat en el subministrament i "esdevenir un instrument essencial en la lluita contra la contaminació ambiental". La proposta, que inclou que Catalunya funcioni amb un 100% d'energies renovables l'any 2050 i un model "socialment inclusiu", es portarà al Parlament per debatre-la amb la resta de grups. El document ja ha estat debatut amb els agents socials i el sector energètic.Un dels aspectes que ha destacat el conseller és que es repensi la importància de l'energia nuclear, i ha desgranat els set eixos en què es basa el pla: garantir el dret a l'accés de l'energia, garantir l'abastiment amb qualitat, assolir el màxim nivell d'estalvi, maximitzar les energies renovables, fomentar la recerca i la innovació, "democratitzar" l'energia, i exercir competències plenes en el marc de la Unió Europea."El desenvolupament d'aquest nou model se sustenta en dos pilars bàsics: el finançament i la governança", ha destacat Baiget, que preveu la creació de tres organismes: consell assessor per a la transició energètica, comitè coordinador del Pacte Nacional per la Transició Energètica, i la Taula per la Transició Energètica.

