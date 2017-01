El fotògraf cerdanyolenc Miquel Pons ha guanyat el primer premi del certamen Wiki Loves Folk , per una imatge presa durant la Festa del Pi de Centelles, a Osona. Pons, que és membre de l'entitat local Agrupació Foto - Cine de Cerdanyola Ripollet (Afocer), s'ha endut el primer premi, que consisteix en un val de 250 euros per gastar en material fotogràfic.El concurs l'organitza Wikimedia Espanya , i en aquesta primera edició s'hi han presentat un total de 1.620 fotografies de 50 participants diferents. La finalitat és difondre a través de la fotografia les festes i tradicions arrelades a tot l'Estat.El jurat també ha concedit el segon premi a una imatge de les Festes de Sant Cristòfol de ses Corregudes, d'Es Migjorn Gran, a Menorca, feta per Discasto. El tercer premi ha estat per a una imatge de la processó de la Confraria del Yacente, a Murcia, feta per Pedro J. Pacheco.

