El nombre de turistes estrangers a Catalunya es va incrementar un 4% durant el 2016 respecte l’any anterior, fins als quasi 18 milions de visitants, segons les dades provisionals de l’Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l’INE. Aquesta dada suposa un nou rècord de visites de turistes estrangers després de superar en quasi un milió les dades totals del 2015 (17 milions).Catalunya, el principal destí a l’Estat, ha acumulat el 23,8% de les visites dels turistes estrangers, que en total en va sumar 75,6 milions, també un nou màxim, el que representa un 10,3% més en comparació a l’any anterior. La segona comunitat més visitada va ser Andalusia, amb 10,6 milions, seguit del País Valencià, amb 7,8 milions.D’altra banda, els principals països de residència dels turistes van ser el Regne Unit, França i Alemanya. Del total de visitants estrangers a l’Estat, un 60,6% ho va fer en avió, un 11,7% més que el 2015, mentre que 13 milions ho van fer per carretera, un 4,4% més. El motiu de majoritari dels viatges a l’Estat –en 64,4 milions de casos, un 10,1% més- durant el 2016 va ser per oci, mentre que 4,7 milions, un 0,7% menys, ho van fer per negocis. Per últim, 6,5 milions ho van fer per altres motius, un 22,6% més.L’estada mitjana dels turistes estrangers que visiten l’Estat és de 4 a 7 nits, amb més de 35 milions de persones i un creixement del 9,7%; mentre que pel que fa l’organització, 52,8 milions ho van fer sense un paquet turístic –un 8,3% més que el 2015- i 22,8 milions amb paquet turístic, un 15,1% més.Pel que fa les dades del desembre, Catalunya va ser la segona comunitat més visitada, amb 956.015 persones, un 7,4% més respecte el darrer mes del 2015; i només es va veure superada per Canàries, que va sumar 1,25 milions de turistes. El primer país emissor al desembre va ser el mercat francès, amb un 29,2% del total, seguit de la resta de nacionalitats (13,5%).Al conjunt de l’Estat, l’increment va ser del 13,3% al desembre, amb quasi 4 milions de visitants, procedents, principalment, del Regne Unit (22,1%) u de França (15,2%).

